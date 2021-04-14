В России начались продажи нового Audi A3

На старте продаж Audi A3
четвертого поколения предложат в версии 35 TFSI с безальтернативным турбомотором 1.4 мощностью 150 лошадиных сил, восьмидиапазонным автоматом и передним приводом. Такая комбинация двигателя и трансмиссия знакома по российским «Шкодам
», но отличается от европейской: там шильдик 35 TFSI
носят машины с шестиступенчатой «механикой» либо «роботом» S tronic. Приветственная серия A3 для России разделена на два исполнения: Young и Drive. Они отличаются окраской кузова, колесами и обивкой сидений.