В России начались продажи нового Audi A3

В оснащение серии Young&Drive входят виртуальная приборная панель Audi virtual cockpit plus с 12,3-дюймовым дисплеем, центральный сенсорный дисплей на 10,1 дюйма, светодиодные фары и фонари, круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, камера заднего вида и система автоматической парковки. Обивка сидений — текстиль High/Dynamic в зависимости от исполнения.

Audi A3 Sedan и Sportback специальной серии уже доступны для онлайн-заказа. Седан и хэтчбек в исполнении Young можно приобрести за 2 490 000 рублей. За них же в версии Drive придется заплатить на 100 000 больше.