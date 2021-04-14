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В России начались продажи нового Audi A3

Motor.ruиещё 4
8 часов назад
Российский офис Audi объявил о старте приема онлайн-заказов на седан и хэтчбек A3. Пока предлагаются машины из приветственной серии в фиксированных комплектациях Young и Drive, которые отличаются только цветом кузова и обивкой сидений.
В России начались продажи нового Audi A3
Фото: MotorMotor
На старте продаж Audi A3 четвертого поколения предложат в версии 35 TFSI с безальтернативным турбомотором 1.4 мощностью 150 лошадиных сил, восьмидиапазонным автоматом и передним приводом. Такая комбинация двигателя и трансмиссия знакома по российским «Шкодам», но отличается от европейской: там шильдик 35 TFSI носят машины с шестиступенчатой «механикой» либо «роботом» S tronic. Приветственная серия A3 для России разделена на два исполнения: Young и Drive. Они отличаются окраской кузова, колесами и обивкой сидений.
В оснащение серии Young&Drive входят виртуальная приборная панель Audi virtual cockpit plus с 12,3-дюймовым дисплеем, центральный сенсорный дисплей на 10,1 дюйма, светодиодные фары и фонари, круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, камера заднего вида и система автоматической парковки. Обивка сидений — текстиль High/Dynamic в зависимости от исполнения.
Audi A3 Sedan и Sportback специальной серии уже доступны для онлайн-заказа. Седан и хэтчбек в исполнении Young можно приобрести за 2 490 000 рублей. За них же в версии Drive придется заплатить на 100 000 больше.
В конце марта компания Volkswagen начала принимать в России заказы на «футбольную» спецверсию лифтбека Polo. Стоимость исполнения, построенного на базе комплектации Status, стартовала с 1 129 900 рублей.
Автоновости,Audi A3,Skoda,Audi,Volkswagen,
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