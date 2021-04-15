В Москве предложили выдавать парковочные места при сносе гаражей

Общественная палата (ОП) РФ и некоммерческое партнерство (НП) "ЖКХ контроль" предлагают запустить в Москве "гаражную реновацию", которая заключается в предоставлении жителям столицы вместо снесенных старых гаражей денежной компенсации или машино-места в построенных многоуровневых паркингах. Об этом сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на письмо председателя комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам ОП РФ, исполнительного директора НП "ЖКХ контроль" Светланы Разворотневой , направленное мэру Москвы Сергею Собянину.

Общественники предложили запустить в столице "гаражную реновацию", которая позволит на основе государственно-частного партнерства обеспечить москвичей доступными парковочными местами. Так, авторы инициативы в письме рассматривают предоставление гражданам на выбор компенсации в 150-350 тыс. рублей, как предусмотрено в настоящее время, или машино-места в специально построенных многоуровневых паркингах вместо снесенных гаражей. По похожим расценкам также предлагается продавать места всем желающим, сообщила Разворотнева.