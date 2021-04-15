Эксперты объясняют это влиянием пандемии коронавирусной инфекции — поставки автомобилей и комплектующих на российский рынок замедлились, образовался дефицит. Кроме того, с января доллар подорожал на три рубля, а предприятия зависят от импортных деталей. Также влияние оказывает рост инфляции.
Юрий Сагинов с кафедры предпринимательства и логистики РЭУ имени Плеханова высказал мнение, что даже намерение властей увеличить ставку утилизационного сбора уже заложено производителями в стоимость машин. В случае если ставка действительно вырастет, это будет заложено вновь.