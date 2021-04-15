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В России резко взлетели цены на авто

Артём Кульша
56 минут назад
В России в первом квартале 2021 года автомобили подорожали на 8%. Об этом сообщает РИА Новости.
Эксперты объясняют это влиянием пандемии коронавирусной инфекции — поставки автомобилей и комплектующих на российский рынок замедлились, образовался дефицит. Кроме того, с января доллар подорожал на три рубля, а предприятия зависят от импортных деталей. Также влияние оказывает рост инфляции.
«Дилеры однозначно постараются извлечь максимум из сложившейся ситуации, отказываясь от спецпредложений и неохотно торгуясь», — считает Николай Переславский из департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute.
Юрий Сагинов с кафедры предпринимательства и логистики РЭУ имени Плеханова высказал мнение, что даже намерение властей увеличить ставку утилизационного сбора уже заложено производителями в стоимость машин. В случае если ставка действительно вырастет, это будет заложено вновь.
«Не стоит удивляться, если к концу 2021-го подорожание достигнет 10% как в бюджетном, так и в премиум- и люкс-сегменте», — отметил Переславский.
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