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Компания Skoda поняла цены на авто в России

Алиса Селезнёва
52 минуты назад
Модели Karoq и Octavia компании Skoda выросли в цене в апреле на 35 и 33 тысяч рублей соответственно. Об этом сообщает «Цена Авто».
Компания Skoda поняла цены на авто в России
Фото: ТАССТАСС
В ходе мониторинга автомобильного рынка в апреле эксперты издания выяснили, что
подорожали только версии Skoda Octavia с бензиновым двигателем.
Так Octavia, комплектующиеся базовым четырехцилиндровым мотором 1.6 MPI/110 л.с. в сочетании с автоматической 6-ступенчатой коробкой передач предлагаются по цене от 1 млн 473 тыс. руб. Модификация с наиболее мощным двигателем 2.0 TSI - от 1 млн 929 тыс. руб. Соответственно, цены повысились на 2,1% и 18,9%.
При этом Skoda Karoq вырос в цене за все комплектации, и предлагается теперь от 1 493 000 до 2 007 000 рублей.
«Рамблер» писал, что в России в первом квартале 2021 года автомобили подорожали на 8%. Эксперты объяснили рост цен влиянием пандемии коронавируса, которая привела к перебоям с поставками автомобилей и комплектующих на российский рынок. Кроме того, с января доллар подорожал на три рубля, а предприятия зависят от импортных деталей. Также влияние оказывает рост инфляции.
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