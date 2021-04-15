В России вырос выпуск легковых машин

Выпуск легковых автомобилей в России в прошлом квартале вырос на 13,2% в годовом выражении и составил 365 тысячи машин, следует из сообщения Росстата

Фото: © Пресс-служба губернатора Самарской области © Пресс-служба губернатора Самарской области

В том числе в марте выпуск легковушек подскочил на 17% к февралю и на 32,3% к марту 2020 года, говорится в сообщении. Абсолютных показателей Росстат здесь не приводит.

Кроме того, производство грузовиков в РФ за отчетный квартал увеличилось на 41,9%, до 38,5 тысячи автомобилей. При этом в марте производство выросло на 34,3% к марту прошлого года и на 17,5% к февралю года текущего, свидетельствуют данные Росстата.

Выпуск автобусов массой более пяти тонн в первом квартале сократился на 11,7% в годовом выражении и составил 2,5 тысячи единиц, в марте производство снизилось на 5,7% в годовом выражении и на 2,2% — к февралю.