Daimler показал первый электрический седан Mercedes-Benz

Немецкий автоконцерн Daimler представил первый полностью электрический седан марки Mercedes-Benz , получивший название EQS. Онлайн-презентация электромобиля прошла в четверг.

Фото: © Daimler © Daimler

EQS - самый мощный электромобиль, произведенный до сих пор компанией в Штутгарте. Основным элементом внутреннего интерьера является огромный дисплей - приборная панель шириной около 1,4 м. Он состоит из трех небольших экранов и занимает практически все пространство под лобовым стеклом. Сзади установлены еще два дисплея для пассажиров.

Daimler утверждает, что одной зарядки аккумулятора хватит, чтобы проехать до 770 км. Сколько будет стоить новинка, пока не сообщается. Как ожидается, в продажу седан поступит летом текущего года.

Руководитель Daimler Ола Кэллениус по случаю презентации указал на то, что концерн отмечает высокий спрос на автомобили с полностью электрической и гибридной силовой установкой. Он признал, что планы компании по производству электрических машин "слишком консервативны" и "что нужно двигаться быстрее" в данном направлении. Модельный ряд Mercedes-Benz до января текущего года включал два электромобиля - кроссовер EQC и минивэн EQV. 20 января был представлен еще один электрокар - компактный кроссовер EQA.