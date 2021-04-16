В РФ начали создание шестиместного летающего автомобиля

Фонд перспективных исследований начал создание инновационного аэромобиля с циклическими движителями "Циклокар", рассчитанного на перевозку шести человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.

Фото: © Пресс-служба Фонда перспективных исследований © Пресс-служба Фонда перспективных исследований

"Полеты первого полноразмерного прототипа "Циклокара", оснащенного полностью электрической силовой установкой, запланированы на 2022 год", — сказали в пресс-службе фонда.

Машина будет способна поднимать 600 килограмм груза или перевозить шесть человек. Головным исполнителем проекта выступает Институт теплофизики Сибирского отделения Российской академии наук

Создание "Циклокара" проводится в рамках проекта "Циклон", уже произведено предварительное проектирование летающей машины, проведены наземные испытания циклического движителя (циклического ротора) диаметром полтора метра, проведен испытательный полет 60-килограмового прототипа. Расчетные габариты "Циклокара" составят 6 метров 20 сантиметров в длину на 6 метров в ширину. Он сможет развивать максимальную скорость до 250 километров в час. Дальность полета — до 500 километров, т.е. можно совершить беспосадочный перелет из Москвы, например, в Нижний Новгород или Воронеж.

"Помимо компактных, по сравнению с вертолетной техникой, габаритов, отличительной особенностью аппарата является возможность посадки на наклонную поверхность — до 30 градусов, и причаливания к вертикальным поверхностям", — сказали в фонде.

"Циклокар" будет оснащаться энергоузлом на базе бензинового роторно-поршневого двигателя или более мощным вариантом гибридной силовой установки на основе турбовального двигателя.

"Циклокар" – летательный аппарат, который удерживается и движется в воздухе благодаря циклическим движителям. Среди основных преимуществ таких движителей — быстрое управление вектором тяги на 360 градусов, низкий уровень шума, компактность. При этом циклический движитель — одно из самых сложных в проектировании аэродинамических устройств. Эту задачу в рамках реализации проекта успешно решили ученые и инженеры новосибирского Института теплофизики и его красноярского филиала", — рассказал РИА Новости руководитель проектной группы Фонда перспективных исследований Ян Чибисов.

"Ключевая технология отработана, рассчитываем, что технический облик "Циклокара" воплотится в реальный летательный аппарат на горизонте в три года", — добавил он.

Как пояснили в пресс-службе фонда, управлять "Циклокаром" будет не сложнее, чем современными автомобилями. Пилотировать его можно будет непосредственно из кабины, через гаджет по сети или централизованно из наземного пункта управления.