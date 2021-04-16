"Если проблема с комплектующими, прежде всего с полупроводниковыми, будет решена, объем производства и поставок будет восстанавливаться, а национальная валюта не будет сильно дешеветь — мы ожидаем, что рост цен будет плавный 2-5%, может быть 7%. Но это если мы говорим в среднем, всё индивидуально", — сообщил вице-президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Владислав Рыдаев.
"Вслед за ценами на новые автомобили будут расти и цены на автомобили с пробегом. В то же время, на вторичном рынке нет дефицита, а бюджет покупки – ниже. Мы прогнозируем, что часть покупателей, которые раньше рассматривали приобретение нового автомобиля, могут сделать выбор в пользу автомобиля с пробегом", — рассказал директор по развитию дилера "Рольф" Владимир Мирошников. "Вместе с постепенным ростом цен мы наблюдаем усиление дефицита на рынке новых автомобилей. В мае ситуация с доступностью автомобилей в ряде брендов станет еще хуже", — добавил он.