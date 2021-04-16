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«Мерседес» представил электрокар EQS

Артём Кульша
1 час назад
Компания «Мерседес-Бенц» представила электрокар EQS. Об этом сообщает Autonews.
«Мерседес» представил электрокар EQS
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В 2019 году, как сообщал «Рамблер», «Мерседес» показал на Франкфуртском автосалоне концепт-кар EQS, а вчера — флагманский автомобиль. В компании называют его зеленой альтернативой седану S-Class.
EQS будет представлен с 331- и 524-сильным электродвигателями на выбор (разгон до 100 километров в час за 6,2 и 4,3 секунды соответственно), 400-вольтовой батареей на 107,8 кВт ч (до 770 километров без подзарядки), полноуправляемым шасси (задние колеса поворачиваются под углом 4,5 градуса) и мультимедийной системой c 56-дюймовым экраном с тремя дисплеями.
В «Мерседесе» назвали EQS наиболее аэродинамически выверенным серийным авто в истории — коэффициент лобового сопротивления составил 0,20. Мировые продажи электрокара стартуют осенью. Цены станут известны позже.
На прошлой неделе стало известно, что компания «Ниссан» выпустит компактный электрический внедорожник. В нем будет использована укороченная версия платформы CMF-EV, которая используется во внедорожнике «Ниссан Ария» и электрическом «Рено Меган». Также в новом внедорожнике «Ниссан» будет использована технология для электрических силовых установок e-4ORCE.
Автоновости,Бортжурнал,Renault,Nissan,Mercedes-Benz,
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