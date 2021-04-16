«Мерседес» представил электрокар EQS

EQS будет представлен с 331- и 524-сильным электродвигателями на выбор (разгон до 100 километров в час за 6,2 и 4,3 секунды соответственно), 400-вольтовой батареей на 107,8 кВт ч (до 770 километров без подзарядки), полноуправляемым шасси (задние колеса поворачиваются под углом 4,5 градуса) и мультимедийной системой c 56-дюймовым экраном с тремя дисплеями.