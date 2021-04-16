Россиян предупредили о росте цен на автомобили

Цены на новые автомобили в РФ во втором квартале текущего года вырастут в среднем на два — семь%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на автомобильных дилеров.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Мы ожидаем, что рост цен будет плавный — два—пять%, может быть, семь%. Но это если мы говорим в среднем, все индивидуально», — отметил вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Владислав Рыдаев.

Также он подчеркнул, что это будет возможно в том случае, если удастся решить проблему с комплектующими. Объем производства и продаж будет увеличиваться, а национальная валюта наоборот сохранять стабильность, добавил он.

Отмечается, что одним из главных факторов изменения цен является ожидающееся повышение ставок утилизационного сбора и дефицит автомобилей у дилеров.

По словам директора по маркетингу компании «Авилон» Андрея Каменского, цены на автомобили вырастут примерно на три%.

«Ключевыми причинами повышения цен являются их индексация, динамика курса валют и общий тренд на рост стоимости новых автомобилей», — добавил он.