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Россиян предупредили о росте цен на автомобили

Газета.Ruиещё 3
52 минуты назад
Цены на новые автомобили в РФ во втором квартале текущего года вырастут в среднем на два — семь%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на автомобильных дилеров.
Россиян предупредили о росте цен на автомобили
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Мы ожидаем, что рост цен будет плавный — два—пять%, может быть, семь%. Но это если мы говорим в среднем, все индивидуально», — отметил вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Владислав Рыдаев.
Также он подчеркнул, что это будет возможно в том случае, если удастся решить проблему с комплектующими. Объем производства и продаж будет увеличиваться, а национальная валюта наоборот сохранять стабильность, добавил он.
Отмечается, что одним из главных факторов изменения цен является ожидающееся повышение ставок утилизационного сбора и дефицит автомобилей у дилеров.
По словам директора по маркетингу компании «Авилон» Андрея Каменского, цены на автомобили вырастут примерно на три%.
«Ключевыми причинами повышения цен являются их индексация, динамика курса валют и общий тренд на рост стоимости новых автомобилей», — добавил он.
Ранее эксперты сообщили о росте цен на некоторые подержанные автомобили в России.
Автоновости,Владислав Рыдаев,Ассоциация "Российские автомобильные дилеры",
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