Юрист назвал признаки фальшивого полиса ОСАГО

Виктор Алексеев. Первым признаком потенциальной подделки полиса ОСАГО является его нереально низкая цена. Именно возможностью сэкономить мошенники привлекают доверчивых граждан, рассказывает агентству "Прайм" заместитель генерального директора СК "Макс"

Фото: © РИА Новости. Нина Зотина © РИА Новости. Нина Зотина

"Надо иметь в виду, что ответы на ваши вопросы: "Почему так дешево?" у них заранее подготовлены. Это и якобы сниженный специально для них базовый тариф, и использование для снижения стоимости части своего вознаграждения от страховщика", — отмечает эксперт. Могут быть и другие объяснения.

Кстати, общение происходит исключительно удаленно: практически все фальшивки продаются через курьеров.

"Поэтому не поленитесь, позвоните в любую страховую компанию (лучше не в одну) или зайдите на любой сайт, попросите рассчитать стоимость полиса", — сказал специалист.

Если цена будет серьезно отличаться от предложенной ранее, как минимум поймите, почему. Можно также попросить у "продавца" показать доверенность от страховой компании.

"Без агентского договора и оформления доверенности ни один страховщик не выдаст своему представителю бланки полисов и не выделит диапазон электронных бланков", — указывает Алексеев.

Самый простой способ проверки подлинности полиса — это заход на сайт РСА в раздел по проверке. Набираете номер полиса и видите транспортное средство, которое числится в АИС РСА в качестве застрахованного по данному договору. Или, наоборот, наберите в специальном поле государственный номер вашего транспортного средства, и вы увидите, есть ли полис в базе.

"Кстати, такая проверка может быть полезной и в тех случаях, когда бланк подлинный, а в базе РСА и страховщика значится застрахованным трактор вместо Mercedes", — говорит специалист.

Это означает, вы стали жертвой недобросовестного представителя, который взял за страхование Mercedes 12 тысяч рублей, выдал вам подлинный бланк, а в базу страховщика внес трактор со страховой премией 600 рублей, разницу положив себе в карман. Такие случаи также не редки.

Есть и другой способ. На каждом бланке имеется печать страховой компании, которой принадлежит полис с контактным номером телефона. По словам эксперта, можно позвонить в call-центр страховой компании и выяснить, принадлежит ли данный бланк страховщику, и в каком статусе он находится. Если вдруг выяснится, что бланк не числится у данного страховщика или "значится находящимся на складе", значит перед вами не представитель страховщика, а мошенник.