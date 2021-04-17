Ferrari выпустит электрический суперкар раньше намеченного срока

Как сообщает
издание Automotive News Europe, в Маранелло ускорили работы над первым в истории Ferrari полностью электрическим автомобилем. Глава марки Джон Элкан в очередном отчёте перед акционерами компании пообещал, что первый электросуперкар дебютирует уже в 2025 году. О первом электрическом «Феррари»
пока мало что известно: из прошлогодней патентной заявки понятно лишь то, что это будет двухместный полноприводный суперкар с четырьмя электромоторами — по одному на каждом колесе. Подобная схема позволит гибко распределять тягу по колёсам и при необходимости использовать систему рекуперации кинетической энергии.