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Абсолютно новый кроссовер ЗИЛ-130 2021 впервые показали на рендерах

Car.ru
1 час назад
Как известно, ЗиЛ прекратил существование, но в Сети сообщили о намерении некоего американского бизнесмена с российскими корнями производить под этой маркой внедорожники для армии США. Независимые дизайнеры представили, как мог бы выглядеть кроссовер новой компании.
ЗИЛ-130 2021 впервые показали на рендерах
Фото: car.rucar.ru
В советское время ЗиЛ производил необходимые для нужд государства грузовики. Так как завод не справлялся с потребностями страны, было решено построить новый, ныне известный как КамАЗ. Переход на новое место работы лучших инженеров привело к кризису в ЗиЛе, где не хватало хороших конструкторов. После 90-х ситуация ухудшилась, не помогло и сотрудничество с иностранными инвесторами. В 2020 году фабрику снесли окончательно.
Тем не менее, недавно выяснилось, некий бизнесмен из США русского происхождения выкупил бренд ЗиЛ и готовится к сборке внедорожников для армии США. Учитывая эти данные дизайнеры представили себе, как бы выглядел новый кроссовер возрожденной марки с индексом 130 на базе мощного Jeep Compass. Внешне машина напоминает KIA Seltos и Hyundai Creta, но отличается от прочих SUV другими передними стойками, ровным капотом с округлыми складками, габаритной радиаторной решеткой с широкими горизонтальными ламелями и вырезами, предназначенными для обдува двигательного отсека.
Предполагается, что ЗиЛ-130 получил был атмосферный мотор емкостью два литра мощностью 150 л.с., который взаимодействует с полноприводной системой и девятиступенчатой «автоматикой». Сообщается и о 2,5-литровой версии с отдачей 175 л.с. с той самой трансмиссией и приводом. Время выхода на рынок внедорожника не оглашается, в связи с чем неясно, когда появится и описываемый кроссовер ЗиЛ-130.
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