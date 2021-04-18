ЗИЛ-130 2021 впервые показали на рендерах

Тем не менее, недавно выяснилось, некий бизнесмен из США русского происхождения выкупил бренд ЗиЛ и готовится к сборке внедорожников для армии США. Учитывая эти данные дизайнеры представили себе, как бы выглядел новый кроссовер возрожденной марки с индексом 130 на базе мощного Jeep Compass
. Внешне машина напоминает KIA
Seltos и Hyundai Creta
, но отличается от прочих SUV другими передними стойками, ровным капотом с округлыми складками, габаритной радиаторной решеткой с широкими горизонтальными ламелями и вырезами, предназначенными для обдува двигательного отсека.