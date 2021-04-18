ЗИЛ-130 2021 впервые показали на рендерах

В советское время ЗиЛ производил необходимые для нужд государства грузовики. Так как завод не справлялся с потребностями страны, было решено построить новый, ныне известный как КамАЗ. Переход на новое место работы лучших инженеров привело к кризису в ЗиЛе, где не хватало хороших конструкторов. После 90-х ситуация ухудшилась, не помогло и сотрудничество с иностранными инвесторами. В 2020 году фабрику снесли окончательно.