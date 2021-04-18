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Как обжаловать штраф за парковку на газоне

Car.ru
1 час назад
Пришла весна и нас не оставляет тема злосчастных газонов. Теперь нужно тысячу раз подумать и проверить, прежде, чем оставить где-нибудь автомобиль.
Назван способ обжаловать штраф за парковку на газоне
Фото: car.rucar.ru
Сегодня, кстати, нарушителей ловят не только сотрудники МАДИ, своих же сдают обычные граждане, им чтобы настучать на автомобилиста нужно только воспользоваться мобильным приложения «Помощник Москвы». Вот хочется прям понять, чем руководствуются эти «стукачи». Эх, хорошо, что они не при Сталине живут. Печально конечно то, что страдают и практически невиновные, те, которые нарушали по незнанию. Сумма штрафа-то не маленькая, юридические лица, а так же владельцы автомобилей, которые находятся в лизинге, платят большую сумму – до 300 тысяч рублей. Интересно и то, что законность штрафа за парковку на газоне остаётся спорной. Можете быть уверены, в действующем КоАП нет ничего об этом. Чиновники припугивают, что примут новую редакцию КоАП, вот тогда ситуация резко изменится. Давайте выясним, что с этим делать и куда идти. Что с этим делать? Юристы рекомендуют действовать по уже отработанной схеме. Сначала нужно убедиться, что нарушение было зафиксировано при помощи «Помощника Москвы». После нужно отправляться прямиком в суд. Если удобнее в МАДИ, то идите туда.
Посмотрите, чтобы жалоба была зарегистрирована, бывает, что они сразу же отправляют штраф к судебным приставам и там обращать процесс вспять ещё сложнее. Можно ли обжаловать? Да, такой вариант есть. Главное, нужно указать то, что сотрудником МАДИ был нарушен порядок привлечения вас к ответственности. Ссылайтесь в этом вопросе на пункт 26 постановления пленума Верховного суда от 25 июня 2019 года под номером 20. Суды про этот пункт знают, как никто другой. Практика показывает, что штрафы отменяют как для физических лиц, так и для юридических.
Юрист Михаил Никитин сказал, что он уже видел более 20 случаев, при которых подобные постановления в суде аннулировали. Тем более, когда речь идёт о штрафе, который выписали при помощи приложения «Помощник Москвы», тут можно и побороться. Нужно понимать, что они выписаны абсолютно без соблюдения законных процедур. Действовать нужно быстро, иначе когда всё затянется, сотрудники МАДИ сразу же передают данные судебным приставам, а те, не долго думая, списывают денежные средства со счетов нарушителей. Никитин говорит, что прежде, чем начать возвращать свои деньги, нужно узнать, поступили ли они на счёт МАДИ. Если прошло меньше недели, то тогда идите к приставам с постановлением суда. Если прошло больше 10 дней, тогда обращайтесь в МАДИ с заявлением о незаконном взыскании денежных средств.А что, если добьются нового проекта КоАП?
Юристы говорят, что сейчас можно добиться справедливости и сделать так, чтобы постановление в суде отменили. Но такое будет возможно только до момента, пока в законную силу не вступил новый кодекс. Что нужно понять? Пока возможность отменить штраф есть. И такая возможность будет оставаться до тех пор, пока либо не вступит в силу новый КоАП, либо пока МАДИ не начнут оформлять такие дела по упрощённой схеме. Сотрудники МАДИ пока что делают всё быстро, не соблюдая законности оформления процедуры. Ведь согласитесь, что очень просто выписать постановление по одной фотографии, ну а дальше сесть и ждать обжалует ли владелец или махнёт рукой и просто заплатит. Рассмотрим реальную ситуацию. За жилым домом на улице Академика Королева образовался пустырь, там свои ТС оставляли жители дома. Очень часто стали появляться сотрудники ГИБДД со смартфонами, они ходили и фиксировали так называемые нарушения. Если водитель вдруг слегка наехал на газон, то всё, штрафу быть. Люди тогда не пошли отстаивать свои права в суде, хотя вполне могли.
Осмелились только те, кого оштрафовали на 300 тысяч рублей. Знаете, все, кто не согласился и отправился в суд, всё-таки добились справедливости. Газоны насаждают с такое бешеной скоростью, что мы просто этот процесс не успеваем отслеживать. Да и доступа к реестру у нас нет. Так что проверить, можно ли здесь оставлять машину или нет, возможности так же нет. Знайте о своих правах, идите в суд и не платите никому 5 тысяч рублей.
Автоновости,Михаил Никитин,ГИБДД,
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