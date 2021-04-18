Назван способ обжаловать штраф за парковку на газоне

Сегодня, кстати, нарушителей ловят не только сотрудники МАДИ, своих же сдают обычные граждане, им чтобы настучать на автомобилиста
нужно только воспользоваться мобильным приложения «Помощник Москвы». Вот хочется прям понять, чем руководствуются эти «стукачи». Эх, хорошо, что они не при Сталине живут. Печально конечно то, что страдают и практически невиновные, те, которые нарушали по незнанию. Сумма штрафа-то не маленькая, юридические лица, а так же владельцы автомобилей, которые находятся в лизинге, платят большую сумму – до 300 тысяч рублей. Интересно и то, что законность штрафа за парковку на газоне остаётся спорной. Можете быть уверены, в действующем КоАП нет ничего об этом. Чиновники припугивают, что примут новую редакцию КоАП, вот тогда ситуация резко изменится. Давайте выясним, что с этим делать и куда идти. Что с этим делать? Юристы рекомендуют действовать по уже отработанной схеме. Сначала нужно убедиться, что нарушение было зафиксировано при помощи «Помощника Москвы». После нужно отправляться прямиком в суд. Если удобнее в МАДИ, то идите туда.