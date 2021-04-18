Назван способ обжаловать штраф за парковку на газоне

Посмотрите, чтобы жалоба была зарегистрирована, бывает, что они сразу же отправляют штраф к судебным приставам и там обращать процесс вспять ещё сложнее. Можно ли обжаловать? Да, такой вариант есть. Главное, нужно указать то, что сотрудником МАДИ был нарушен порядок привлечения вас к ответственности. Ссылайтесь в этом вопросе на пункт 26 постановления пленума Верховного суда от 25 июня 2019 года под номером 20. Суды про этот пункт знают, как никто другой. Практика показывает, что штрафы отменяют как для физических лиц, так и для юридических.