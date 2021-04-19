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«Жаба заела»: в ГД обвинили Минфин в попытке заработать на бензине регионов

News.ru
2 часа назад
Полная передача доходов с акцизов на бензин, дизельное топливо и моторные масла российским регионам не будет производиться ещё пять лет. Процесс решили поставить на паузу, хотя его старт планировался на 2024 год.
В ГД обвинили Минфин в попытке заработать на бензине
Фото:  Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru
Как выяснили «Известия», Минфин предложил правительству отдать эти деньги субъектам только в 2030 году. Ведомство представило законопроект по увеличению срока поэтапной передачи зачисления доходов от акцизов на нефтепродукты в местные бюджеты.
В Госдуме оценивают инициативу скептически. Большинство фракций уверены, что Минфин идёт на такой шаг, желая получить дополнительные доходы в федеральный бюджет, пострадавший после пандемии. Необходимостью такой меры интересуются и эксперты.
У нас основная масса регионов находится в не очень хорошем финансовом положении: только пять-шесть субъектов — доноры, а остальные живут на дотации. Поэтому для них очень важны эти деньги для решения огромного количества вопросов, — отметил зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов.
Первый зампред комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев считает, что Минфин «жаба заела», поэтому он и не хочет отдавать доходы с бензина регионам.
В ЛДПР пообещали рассмотреть законопроект, но усомнились в том, что обещания Минфина вернуть часть денег с акцизов регионам в виде дотаций будут выполнены.
Мы, конечно, изучим законопроект, когда он будет внесён в Госдуму. Но это манёвр. Где гарантия, что эти доходы федерального бюджета потом не будут перераспределены на другие цели, — заявил депутат от ЛДПР Ярослав Нилов.
Как ранее писал NEWS.ru, общий объём расходов россиян на автозаправочных станциях в I квартале текущего года снизился на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, а средний чек составил 1228 рублей. Аналитики связывают это с ещё актуальным для многих форматом дистанционной работы, при котором личным транспортом граждане пользуются менее активно.
Автоновости,Николай Арефьев,Александр Старовойтов,Ярослав Нилов,ЛДПР,Госдума,Минфин,газета "Известия",
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