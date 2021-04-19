В ГД обвинили Минфин в попытке заработать на бензине

Полная передача доходов с акцизов на бензин, дизельное топливо и моторные масла российским регионам не будет производиться ещё пять лет. Процесс решили поставить на паузу, хотя его старт планировался на 2024 год.

Как ранее писал NEWS.ru, общий объём расходов россиян на автозаправочных станциях в I квартале текущего года снизился на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, а средний чек составил 1228 рублей. Аналитики связывают это с ещё актуальным для многих форматом дистанционной работы, при котором личным транспортом граждане пользуются менее активно.