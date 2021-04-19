В ГД обвинили Минфин в попытке заработать на бензине

У нас основная масса регионов находится в не очень хорошем финансовом положении: только пять-шесть субъектов — доноры, а остальные живут на дотации. Поэтому для них очень важны эти деньги для решения огромного количества вопросов, — отметил зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов.
Мы, конечно, изучим законопроект, когда он будет внесён в Госдуму. Но это манёвр. Где гарантия, что эти доходы федерального бюджета потом не будут перераспределены на другие цели, — заявил депутат от ЛДПР Ярослав Нилов.