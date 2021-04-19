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Авто разрешат продавать через госуслуги

Артём Кульша
2 часа назад
С 1 мая договоры купли-продажи автомобилей с пробегом можно будет заключать и расторгать на сайте госуслуг. Об этом сообщает «Прайм».
В марте, как сообщал «Рамблер», директор департамента передовых цифровых решений Минцифры России Алексей Горобцов рассказал, что к 1 мая запланирована реализация механизма осуществления юридически значимых действий в электронной форме на портале госуслуг.
По его словам, среди прочего это упростит процедуру заключения договоров купли-продажи автомобилей между гражданами, сократит время на оформление договоров, исключит риск ошибок при их составлении и повысит безопасность сделок.
Директор департамента продаж автомобилей с пробегом группы компаний «АвтоСпецЦентр» Владимир Желобов высказал мнение, что новый механизм будет более прозрачным, чем классический. Автоэксперт Катерина Соловьева считает, что он будет более безопасным для покупателей, потому что госуслуги будут проверять историю автомобиля по базам ГИБДД, налоговой службы и судебных приставов.
Ранее «Автостат» сообщил, что в марте в России продажи подержанных легковых автомобилей выросли на 10,4% в годовом исчислении до 476,1 тысячи экземпляров. По итогам первого квартала динамика вторичного рынка тоже положительная — объем купленных легковых автомобилей с пробегом составил 1,2 миллиона штук, что на 3,3% больше, чем в первом квартале 2020 года.
Автоновости,Бортжурнал,Видео,Алексей Горобцов,Федеральная налоговая служба,ГИБДД,
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