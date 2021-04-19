Авто разрешат продавать через госуслуги

По его словам, среди прочего это упростит процедуру заключения договоров купли-продажи автомобилей между гражданами, сократит время на оформление договоров, исключит риск ошибок при их составлении и повысит безопасность сделок.

Ранее «Автостат» сообщил, что в марте в России продажи подержанных легковых автомобилей выросли на 10,4% в годовом исчислении до 476,1 тысячи экземпляров. По итогам первого квартала динамика вторичного рынка тоже положительная — объем купленных легковых автомобилей с пробегом составил 1,2 миллиона штук, что на 3,3% больше, чем в первом квартале 2020 года.