Старый бензин опасен для авто

Согласно ГОСТу, как сообщал «Рамблер», срок годности автомобильного бензина составляет год со дня изготовления.
Ряд условий сокращают этот срок. Это — герметичность емкости, в которой хранится топливо, так как кислород окисляет состав. Также это — контакт с деталями из цинка, меди и латуни, которые провоцируют распад горючего, влагозащита, так как вода ухудшает характеристики топлива и запускает процессы размножения грибковых колоний и водорослей, защита от высоких температур, ускоряющих процессы разложения, и от пыли и грязи.
Издание советует избегать простаивания автомобиля, а если этого невозможно избежать — сливать топливо или использовать специальное консервационное средство. Иначе окисленный бензин будет неправильно сгорать в двигателе, а также образуются нерастворимые фракции сажи и вредных смол. Это может привести к выходу из строя топливного фильтра и насоса.