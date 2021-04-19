Старый бензин опасен для авто

Ряд условий сокращают этот срок. Это — герметичность емкости, в которой хранится топливо, так как кислород окисляет состав. Также это — контакт с деталями из цинка, меди и латуни, которые провоцируют распад горючего, влагозащита, так как вода ухудшает характеристики топлива и запускает процессы размножения грибковых колоний и водорослей, защита от высоких температур, ускоряющих процессы разложения, и от пыли и грязи.