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Старый бензин опасен для авто

Артём Кульша
1 час назад
Бензин с истекшим сроком годности может привести к повреждению автомобиля. Об этом сообщает «Российская газета».
Старый бензин опасен для авто
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Согласно ГОСТу, как сообщал «Рамблер», срок годности автомобильного бензина составляет год со дня изготовления.
Ряд условий сокращают этот срок. Это — герметичность емкости, в которой хранится топливо, так как кислород окисляет состав. Также это — контакт с деталями из цинка, меди и латуни, которые провоцируют распад горючего, влагозащита, так как вода ухудшает характеристики топлива и запускает процессы размножения грибковых колоний и водорослей, защита от высоких температур, ускоряющих процессы разложения, и от пыли и грязи.
«В топливном баке бензин теряет свои изначальные свойства гораздо быстрее, чем в герметичной стальной емкости. Та же история с хранением в канистрах. При таких условиях топливо стареет примерно в два раза быстрее», — сообщает «Российская газета».
Издание советует избегать простаивания автомобиля, а если этого невозможно избежать — сливать топливо или использовать специальное консервационное средство. Иначе окисленный бензин будет неправильно сгорать в двигателе, а также образуются нерастворимые фракции сажи и вредных смол. Это может привести к выходу из строя топливного фильтра и насоса.
Автоновости,Бортжурнал,"Российская газета",
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