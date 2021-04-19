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Новый Nissan X-Trail полностью раскрыли на видео и фотографиях

Motor.ru
5 часов назад
В рамках Шанхайского автосалона компания Nissan представила глобальный X-Trail нового поколения. Внешне кроссовер повторяет американский Nissan Rogue, дебютировавший еще в 2020 году, однако моторы у китайской и европейской версии отличаются.
В Шанхае Nissan представила X-Trail нового поколения
Фото: © Nissan© Nissan
В основе модели лежит архитектура CMF-C/D. Глобальный X-Trail практически в точности копирует Rogue для США: отличить один кроссовер от другого можно разве что по оформлению заднего бампера, габаритам и увеличенному дорожному просвету.
На китайском рынке новый X-Trail будет доступен с бензиновой «турботройкой» VC-Turbo объемом 1,5 литра, которая выдает 204 лошадиные силы и работает в паре с вариатором. Привод может быть передним либо полным. Для сравнения, Nissan Rogue комплектуется 2,5-литровым атмосферным двигателем на 184 силы.
Длина X-Trail составляет 4681 миллиметр, ширина – 1840 миллиметров, высота – 1730 миллиметров, а колесная база – 2706 миллиметров. Заявленный дорожный просвет – 212 миллиметров против 208 миллиметров у Nissan RogueNissan
Nissan
Европейскому X-Trail обещана гибридная модификация с установкой e-Power: электромотор расположен на передней оси, а бензиновый двигатель работает как генератор электроэнергии. Характеристики такой установки Nissan пока не раскрывает, хотя европейцы уже знакомы с e-Power по новому Qashqai, который комплектуется 157-сильным турбодвигателем и электромотором мощностью 190 лошадиных сил.
Nissan
Салон X-Trail для Китая оформлен аналогично Nissan Rogue, исключение составляют только материалы отделки и размер дисплея мультимедийной системы: у китайского кроссовера диагональ экрана составляет 12,3 дюйма, а у американского — девять дюймов.
Для Nissan X-Trail также заявлен проекционный дисплей (10,8 дюйма), 12,3-дюймовая виртуальная панель приборов, трехзонный климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, подогрев всех сидений и и комплект полуавтономного вождения ProPilot. Последний включает интеллектуальный круиз-контроль, ассистента движения в пробках и систему удержания в полосе движения.
В Китае продажи нового X-Trail начнутся уже во второй половине 2021 года, а в Европе — летом 2022 года. Позже модель ждут и в России: скорее всего, кроссовер доберется до нашего рынка с атмосферными бензиновыми четырехцилиндровыми моторами, а производство организуют на мощностях завода в Санкт-Петербурге, где собирают актуальный X-Trail. Сроки запуска модели в российском офисе Nissan пока держат в секрете.
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