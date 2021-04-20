Как изменится цена на бензин к концу года

Существенного подорожания бензина к концу года в России не произойдет. Согласно базовому сценарию, рост цен на топливо будет в пределах 8%. Об этом со ссылкой на экспертов и участников рынка пишут «Известия».
Как сообщал «Рамблер», в марте Независимый топливный союз попросил премьер-министра Михаила Мишустина отменить демпферный механизм и снизить акциз на топливо пятого экологического класса для стабилизации ситуации на топливном рынке. В ином случае союз прогнозирует, что при худшем сценарии до конца года розничные цены на бензин могут вырасти на 14%.
После этого в пресс-службе Министерства энергетики сообщили, что правительство и топливные компании уже приняли все необходимые срочные меры реагирования на рост оптовых цен на бензин.
С конца декабря 2020 года по середину апреля 2021 года цены на АЗС в среднем выросли на бензин АИ-92 на 3,8%, до 44,94 руб. за литр, а на дизельное топливо на 1,6%, до 49,53 руб. за литр, отмечают «Известия».
«Исходя из ситуации, прогноз по ценам на популярную марку АИ-92 на оставшийся 2021-й год следующий: по базовому сценарию до конца года следует ждать роста примерно на 8%», - заявил президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов.
При этом, по мнению руководителя проектов ИГ «Петромаркет» Анны Лишневецкой, рост розничных цен на бензин и дизельное топливо стоит ожидать на уровне инфляции - в 5%.
В свою очередь генеральный директор «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров назвал минимальным влияние санкций и COVID-19 на стоимость топлива, так как «риски ужесточения минимальны, а масштабной третьей волны коронавируса Россия, вероятнее всего, сможет избежать».