Как изменится цена на бензин к концу года

С конца декабря 2020 года по середину апреля 2021 года цены на АЗС в среднем выросли на бензин АИ-92 на 3,8%, до 44,94 руб. за литр, а на дизельное топливо на 1,6%, до 49,53 руб. за литр, отмечают «Известия».