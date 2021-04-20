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Россиянам назвали обязательные шаги при покупке подержанного авто

Артём Кульша
2 часа назад
Изучение рынка, проверка технического состояния и юридической чистоты автомобиля и тест-драйв — обязательные шаги при покупке подержанной машины. Об этом сообщает «За рулем».
Россиянам назвали обязательные шаги при покупке подержанного авто
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В первую очередь потенциальный покупатель должен убедиться, что стоимость авто не превышает среднюю рыночную. После этого ему следует проверить историю машины, сверить VIN-номер на ней и в документах.
Вслед за этим покупателю нужно проверить состояние кузова, уровни технических жидкостей, наличие течей и запотеваний под капотом, работу электрики, датчиков, исполнительных механизмов.
Покупателю следует обязательно провести тест-драйв, оценив разгонную динамику, работу тормозов и подвески, а также выяснить, как правильно оформить договор купли-продажи.
В марте, как сообщал «Рамблер», директор департамента передовых цифровых решений Минцифры России Алексей Горобцов рассказал, что к 1 мая запланирована реализация механизма осуществления юридически значимых действий в электронной форме на портале госуслуг.
По его словам, среди прочего это упростит процедуру заключения договоров купли-продажи автомобилей между гражданами, сократит время на оформление договоров, исключит риск ошибок при их составлении и повысит безопасность сделок.
Автоновости,Бортжурнал,Алексей Горобцов,
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