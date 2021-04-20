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«АвтоВАЗ» анонсировал принципиально новые модели

Артём Кульша
1 час назад
Компания «АвтоВАЗ» выпустит четыре принципиально новые модели до 2025 года. Об этом сообщает «Российская газета».
«АвтоВАЗ» анонсировал принципиально новые модели
Фото: РИА НовостиРИА Новости
На днях президент «АвтоВАЗа» Ив Каракатзанис распространил видеообращение, в котором поздравил коллег с 51-й годовщиной выпуска первого автомобиля. В ходе него он без подробностей анонсировал выпуск четырех принципиально новых моделей до 2025-го.
Каракатзанис назвал необходимыми условиями для этого улучшение условий труда, наращивание инженерных компетенций и продолжение процесса глубокой модернизации производства.
«Словосочетание "принципиально новые" следует расшифровывать как "модели на платформе CMF-B"», — сообщает «Российская газета».
В январе, как сообщал «Рамблер», корпорация «Рено» (владеет «АвтоВАЗом») представила новую стратегию развития. Она подразумевает в том числе то, что бренды «Лада» и «Дачия» будут объединены в одно бизнес-подразде­ление.
Будущие модели брендов будут базироваться на платформе CMF-B, число имеющихся моделей будет сокращено. В 2023-м будут представлены две новые модели «Лады» B-сегмента, в 2024-м — еще одна, в 2025-м — автомобиль C-сегмента.
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