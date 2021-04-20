«АвтоВАЗ» анонсировал принципиально новые модели

Фото: РИА Новости РИА Новости

На днях президент «АвтоВАЗа» Ив Каракатзанис распространил видеообращение, в котором поздравил коллег с 51-й годовщиной выпуска первого автомобиля. В ходе него он без подробностей анонсировал выпуск четырех принципиально новых моделей до 2025-го.

Каракатзанис назвал необходимыми условиями для этого улучшение условий труда, наращивание инженерных компетенций и продолжение процесса глубокой модернизации производства.

«Словосочетание "принципиально новые" следует расшифровывать как "модели на платформе CMF-B"», — сообщает «Российская газета».

В январе, как сообщал «Рамблер», корпорация «Рено» (владеет «АвтоВАЗом») представила новую стратегию развития. Она подразумевает в том числе то, что бренды « Лада » и « Дачия » будут объединены в одно бизнес-подразде­ление.