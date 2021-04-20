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Маск потерял 5 млрд долларов из-за новостей об аварии Tesla

Газета.Ru
1 час назад
Глава корпораций SpaceX и Tesla Илон Маск потерял свыше пяти млрд. долларов после снижения цены акций Tesla. Это связано с новостями об аварии с участием электромобиля, следует из данных Forbes Real-Time и торгов.
Маск потерял $5 млрд из-за новостей об аварии Tesla
Фото: Газета.RuГазета.Ru
В результате состояние Маска теперь составляет 174,6 млрд долларов. Предприниматель находится на третьем месте в рейтинге богатейших людей мира. В понедельник, 19 апреля, акции компании Tesla подешевели на 3,4%, до 714,63 доллара.
Причиной послужила информация об аварии с участием электрокара Tesla. В ДТП погибли два человека. Дорожная авария случилась в Техасе Согласно предварительным данным, машина ехала на большой скорости и не успела войти в поворот, из-за чего съехала с дороги и врезалась в дерево. Один из погибших находился на переднем пассажирском сидении, второй сидел сзади.
В настоящий момент точно неизвестно, была ли в момент аварии включена новая функция полного автопилота.
Ранее Илон Маск провозгласил себя "императором Марса".
Автоновости,Tesla,Илон Маск,SpaceX,Forbes,
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