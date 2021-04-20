Mazda превратила CX-30 в электромобиль

На Шанхайском автосалоне Mazda
представила новинку под названием CX-30 EV – электрическую версию CX-30. «Батарейный» кроссовер, получивший вместо ДВС силовую установку e-SkyActiv, станет первым электрокаром японской марки на рынке Китая.
В основу электрического CX-30 легла платформа SVA (SkyActiv Vehicle Architecture), на которой построен первый серийный электрокар Mazda MX-30
. Пока японская компания не раскрыла подробностей о силовой установке «зеленого» кроссовера, но вероятно, что он разделит и ее с MX-30.
В состав установки входит электромотор, установленный на передней оси и выдающий 143 лошадиные силы и 264 Нм крутящего момента. Он питается от литий-ионной батареи емкостью 35,5 киловатт-часа, которая поддерживает зарядку переменным и постоянным током.
Такая батарея обеспечивает довольно скромный запас хода – 200 километров по циклу WLTP. Как пояснили в Mazda, электрокар намеренно оснастили небольшим аккумулятором, так как крупные наносят существенный вред окружающей среде.
Однако CX-30 EV отличается от топливного кроссовера не только силовым агрегатом: Mazda слегка подкорректировала внешность модели. Так, кузов электромобиля приподняли по сравнению с моделью с ДВС, добавили губу под передним бампером, подножки и более рельефные колесные арки.
Mazda CX-30 EV станет первым электрокаром японской марки, который предложат на рынке Китая, так как MX-30 в стране не продается. Сборку наладят на совместном предприятии Changan Automobile и Mazda Motor, а продажи начнутся во второй половине нынешнего года.
В марте Mazda вывела на российский рынок CX-5 и CX-9 в особом исполнении Noir
. Такие кроссоверы отличаются черным декором экстерьера, при этом оба они доступны в нескольких цветах кузова из стандартной палитры.