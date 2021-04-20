Mazda превратила CX-30 в электромобиль

На Шанхайском автосалоне Mazda представила новинку под названием CX-30 EV – электрическую версию CX-30. «Батарейный» кроссовер, получивший вместо ДВС силовую установку e-SkyActiv, станет первым электрокаром японской марки на рынке Китая.

Фото: © Mazda © Mazda

В основу электрического CX-30 легла платформа SVA (SkyActiv Vehicle Architecture), на которой построен первый серийный электрокар Mazda MX-30 . Пока японская компания не раскрыла подробностей о силовой установке «зеленого» кроссовера, но вероятно, что он разделит и ее с MX-30.

Mazda

В состав установки входит электромотор, установленный на передней оси и выдающий 143 лошадиные силы и 264 Нм крутящего момента. Он питается от литий-ионной батареи емкостью 35,5 киловатт-часа, которая поддерживает зарядку переменным и постоянным током.

Такая батарея обеспечивает довольно скромный запас хода – 200 километров по циклу WLTP. Как пояснили в Mazda, электрокар намеренно оснастили небольшим аккумулятором, так как крупные наносят существенный вред окружающей среде.

Mazda

Однако CX-30 EV отличается от топливного кроссовера не только силовым агрегатом: Mazda слегка подкорректировала внешность модели. Так, кузов электромобиля приподняли по сравнению с моделью с ДВС, добавили губу под передним бампером, подножки и более рельефные колесные арки.

Mazda CX-30 EV станет первым электрокаром японской марки, который предложат на рынке Китая, так как MX-30 в стране не продается. Сборку наладят на совместном предприятии Changan Automobile и Mazda Motor, а продажи начнутся во второй половине нынешнего года.