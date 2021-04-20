АвтоВАЗ приостановит сборку Renault Logan и Sandero

Сайт Avtograd news рассказал о скорой приостановке производства актуальных Renault Logan и Sandero на мощностях «АвтоВАЗа» . По информации инсайдеров, сборку приостановят 26 апреля и возобновят только после майских праздников. За это время на заводе установят новое оборудование на линии сварки кузовов, которое необходимо для выпуска Logan и Sandero третьего поколения.

Фото: © Renault © Renault

Выпуск нынешних Renault Logan и Sandero осуществляется на линии B0, там же собирают XRay и Largus — модели Lada приостановка производства не затронет. Сроки появления в России Logan и Sandero третьего поколения пока не объявлены, однако ожидается, что это произойдет в 2021 году.

В Европе обе модели продаются с осени 2020 года. Они перебрались на современную платформу CMF-B, на которой, в частности, построен европейский Clio. В числе внешних изменений – новая светодиодная оптика с Y-образными ходовыми огнями, закругленные бамперы с противотуманками, обновленная решетки радиатора с хромированными элементами (у российской версии она будет другая) и рельефный капот.

На европейском рынке новые Logan и Sandero предлагаются с трехцилиндровыми моторами мощностью 65, 90 и 100 лошадиных сил, коробки передач – пяти- либо шестиступенчатые механики и вариатор CVT. 1,5-литровый дизель из европейской линейки исключили.