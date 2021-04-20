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АвтоВАЗ приостановит сборку Renault Logan и Sandero

Motor.ru
5 часов назад
Сайт Avtograd news рассказал о скорой приостановке производства актуальных Renault Logan и Sandero на мощностях «АвтоВАЗа». По информации инсайдеров, сборку приостановят 26 апреля и возобновят только после майских праздников. За это время на заводе установят новое оборудование на линии сварки кузовов, которое необходимо для выпуска Logan и Sandero третьего поколения.
АвтоВАЗ приостановит сборку Renault Logan и Sandero
Фото:  © Renault © Renault
Выпуск нынешних Renault Logan и Sandero осуществляется на линии B0, там же собирают XRay и Largus — модели Lada приостановка производства не затронет. Сроки появления в России Logan и Sandero третьего поколения пока не объявлены, однако ожидается, что это произойдет в 2021 году.
В Европе обе модели продаются с осени 2020 года. Они перебрались на современную платформу CMF-B, на которой, в частности, построен европейский Clio. В числе внешних изменений – новая светодиодная оптика с Y-образными ходовыми огнями, закругленные бамперы с противотуманками, обновленная решетки радиатора с хромированными элементами (у российской версии она будет другая) и рельефный капот.
На европейском рынке новые Logan и Sandero предлагаются с трехцилиндровыми моторами мощностью 65, 90 и 100 лошадиных сил, коробки передач – пяти- либо шестиступенчатые механики и вариатор CVT. 1,5-литровый дизель из европейской линейки исключили.
В настоящее время выпуск автомобилей Renault в России осуществляется на двух площадках: помимо мощностей АвтоВАЗа в Тольятти, где собирают «бюджетники» Logan и Sandero, у компании есть московский завод «Рено Россия». Там производятся кроссоверы Duster, Kaptur и Arkana.
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