В России появится новый Changan CS55 Plus

Китайская компания Changan представила кроссовер CS55 Plus второго поколения. Новинка, получившая дизайн в стилистике семейства Uni, а также более мощный двигатель, доберется до России до конца нынешнего года.

Фото: © Bitauto © Bitauto

Дизайн нового Changan CS55 Plus выполнен в фирменном стиле китайской компании, который прослеживается в экстерьере флагманской модели Uni-K . Кроссовер получил похожую массивную решетку радиатора, соединенную с узкой головной оптикой, а также красные акценты около воздухозаборников и вдоль порогов. Кроме того, модель второго поколения обзавелась черными глянцевыми боковыми зеркалами, рейлингами и небольшим спойлером.

Еще больше сходства с семейством Uni прослеживается в интерьере нового CS55 Plus. В салоне кроссовера разместили похожее по дизайну рулевое колесо, аналогичный центральный тоннель и торпедо, а также виртуальную панель приборов и крупный экран мультимедийной системы, под которым находятся сенсорные органы управления. В движение кроссовера приводит турбомотор 1.5 из семейства Blue Whale мощностью 188 лошадиных сил и 300 Нм. В паре с агрегатом, по предварительной информации, работает восьмидиапазонный автомат.

Bitauto

Среди опций в китайской версии CS55 Plus будут доступны камеры кругового обзора и система распознавания лиц. Также в оснащение модели входит беспроводная зарядка и функция обновления программного обеспечения «по воздуху». Какой функционал получит российское исполнение CS55 Plus, пока неизвестно.

По словам представителей компании, премьера нового кроссовера состоится в России во второй половине 2021 года. Однако для того, чтобы запустить продажи модели в нашей стране уже в этом году, компании необходимо срочно начинать сертификацию автомобиля. В настоящий момент Changan CS55 Plus официально не вышел на китайский рынок, поэтому стоимость и комплектации модели все еще не раскрыты.