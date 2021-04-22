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Toyota начала испытания двигателя внутреннего сгорания на водороде

Motor.ruиещё 1
1 час назад
Компания Toyota объявила о начале испытаний двигателя внутреннего сгорания, работающего на водороде. В качестве эксперимента этот агрегат установят на седан Corolla Sport, который выступит в японской серии гонок на выносливость Super Taikyu Series 2021 Powered by Hankook.
Toyota начала испытания двигателя внутреннего сгорания на водороде
Фото: © Toyota© Toyota
Что интересно, речь действительно идёт не о силовой установке на водородных топливных элементах, как, скажем, у седана Toyota Mirai, а об обычном поршневом двигателе. Это трёхцилиндровый турбомотор 1.6 с адаптированными топливопроводом и системой впрыска, который вместо бензина использует компримированный, то есть сжатый, водород. Принцип работы такого ДВС тот же самый. Однако выбросы углекислого газа околонулевые — а те, что имеются, обусловлены лишь сжиганием небольшого количества моторного масла.
Помимо очевидного вклада в процесс декарбонизации транспорта, у такого двигателя есть ещё ряд преимуществ. Во-первых, водород воспламеняется значительно быстрее бензина, следовательно, обеспечивается хорошая отзывчивость. Во-вторых, по словам производителя, у водородных моторов сохраняются все признаки классических ДВС, в частности звук и вибрации. Это может означать, что первыми в очереди на установку таких агрегатов будут, скорее всего, спорткары.
Обкатывать новую технологию решено по старинке — в гонках. И сначала водородная «турботройка» пропишется под капотом Toyota Corolla Sport, подготовленной по регламенту серии Super Taikyu Series 2021 Powered by Hankook. Заправлять машину будут «зеленым» водородом, полученным на предприятии Fukushima Hydrogen Energy Research Field. Один из крупнейших в мире заводов по выработке водорода расположен в поселке Намиэ, севернее АЭС «Фукусима-1», и используя электричество от локальной солнечной электростанции мощностью 20 мегаватт.
Впрочем, идея заставить ДВС работать на водороде не нова. Первый подобный агрегат был сконструирован французом Исааком де Ривазом ещё в 1806 году. А уже в XXI веке компания BMW переделала седан 7 серии (E65) в четырехдверку Hydrogen 7, которую оснастили бивалентным V12 6.0. Этот двигатель выдавал 260 лошадиных сил и мог работать как на бензине, так и на водороде.о, которым не нужен бензин
Автоновости,Toyota Mirai,Toyota Corolla,Toyota,BMW,
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