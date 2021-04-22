Toyota начала испытания двигателя внутреннего сгорания на водороде

Что интересно, речь действительно идёт не о силовой установке на водородных топливных элементах, как, скажем, у седана Toyota Mirai
, а об обычном поршневом двигателе. Это трёхцилиндровый турбомотор 1.6 с адаптированными топливопроводом и системой впрыска, который вместо бензина использует компримированный, то есть сжатый, водород. Принцип работы такого ДВС тот же самый. Однако выбросы углекислого газа околонулевые — а те, что имеются, обусловлены лишь сжиганием небольшого количества моторного масла.