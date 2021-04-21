VW ID.4 признан лучшим автомобилем года в мире

Голосование жюри завершилось, и Volkswagen ID.4 назвали автомобилем 2021 года. Электрический кроссовер становится пятым Volkswagen, получившим престижный титул, поскольку ID.4 обошел Honda e и Toyota Yaris, получив высшие награды.
Фото: Volkswagen ID.4 Volkswagen ID.4
Руководство концерна Volkswagen довольно результатом. По словам члена совета директоров по развитию бренда Volkswagen Томаса Ульбриха, премия World Car of the Year знаменует собой большой успех для команды по выпуску ID. У них получилось разработать автомобиль, который положил начало переходу от системы к электронной мобильности в наиболее важном сегменте компактных внедорожников в мире.
Mercedes S-Class получил премию лучшего люксового автомобиля 2021 года. В этом нет ничего удивительного, но седан превзошел Land Rover Defender и Polestar 2.
Звание World Performance Car 2021 года присвоено Porsche 911 Turbo. Интересно отметить, что Toyota GR Yaris оказалась одним из финалистов вместе с Audi RS Q8.
Honda e
Электрокар Honda e наградили World Urban Car 2021 года. Помимо превосходства над Toyota, электрический автомобиль выбран вместо Honda Jazz .
Наконец, Land Rover Defender стал победителем конкурса World Car Design of the Year. Он опередил Honda e и Mazda MX-30. С результатом трудно поспорить, поскольку модель отражает дух своего предшественника, но при этом остается полностью современной.