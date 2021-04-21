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В России начали собирать новый кроссовер Haval Jolion

Motor.ruиещё 3
21 апреля 2021
Drom.ru сообщил о начале производства в России компактного кроссовера Haval Jolion («Джолион»). Новинку выпускают по полному циклу на заводе марки в Тульской области, а у дилеров Jolion появятся уже в мае 2021 года. В самой компании «Мотору» заявили, что официальной информации о старте сборки новой модели пока нет.
В России начали собирать новый кроссовер Haval Jolion
Фото: MotorMotor
Тульский Jolion комплектуется безальтернативной бензиновой «турбочетверкой» объемом 1,5, которая выдает 143 лошадиные силы. Пару ей составляет шестиступенчатая «механика» либо «робот» 7DCT, привод только передний.
Характерная особенность дизайна Jolion — вертикальные светодиодные лампы дневных ходовых огней, интегрированные в передний бампер, которые отличают его от прочих моделей китайской марки, представленных на российском рынке. В остальном же оформление кроссоверов F7 и F7x, а по габаритам Jolion можно сравнить с новым Volkswagen Tiguan.
Список оснащения Jolion в компании называют «одним из самых выдающихся в сегменте». Для модели заявлены двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, датчики дождя и света, а также бесключевой доступ в салон. В числе систем помощи водителю — адаптивный круиз-контроль и ассистент автономной парковки.
Помимо всего перечисленного, российский Jolion получит 12-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы, которая поддерживает Android Auto и Apple CarPlay, 7-дюймовую цифровую панель приборов и проекционный дисплей.
Цены на Haval Jolion пока не объявлены. Изначально предполагалось, что модель появится в России под именем First Love (Chulian – «первая любовь»), однако китайская марка остановила выбор на имени Jolion, образованном от английских слов joy («радость») и lion («лев»).
Автоновости,Кроссовер,Volkswagen Tiguan,Volkswagen,Apple,
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