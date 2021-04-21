В России начали собирать новый кроссовер Haval Jolion

Drom.ru сообщил о начале производства в России компактного кроссовера Haval Jolion («Джолион»). Новинку выпускают по полному циклу на заводе марки в Тульской области, а у дилеров Jolion появятся уже в мае 2021 года. В самой компании «Мотору» заявили, что официальной информации о старте сборки новой модели пока нет.
Тульский Jolion комплектуется безальтернативной бензиновой «турбочетверкой» объемом 1,5, которая выдает 143 лошадиные силы. Пару ей составляет шестиступенчатая «механика» либо «робот» 7DCT, привод только передний.
Характерная особенность дизайна Jolion — вертикальные светодиодные лампы дневных ходовых огней, интегрированные в передний бампер, которые отличают его от прочих моделей китайской марки, представленных на российском рынке. В остальном же оформление кроссоверов F7 и F7x, а по габаритам Jolion можно сравнить с новым Volkswagen Tiguan
.
Список оснащения Jolion в компании называют «одним из самых выдающихся в сегменте». Для модели заявлены двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, датчики дождя и света, а также бесключевой доступ в салон. В числе систем помощи водителю — адаптивный круиз-контроль и ассистент автономной парковки.
Помимо всего перечисленного, российский Jolion получит 12-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы, которая поддерживает Android Auto и Apple
CarPlay, 7-дюймовую цифровую панель приборов и проекционный дисплей.
Цены на Haval Jolion пока не объявлены. Изначально предполагалось, что модель появится в России под именем First Love (Chulian – «первая любовь»), однако китайская марка остановила выбор на имени Jolion, образованном от английских слов joy («радость») и lion («лев»).