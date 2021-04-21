Ford представил новую модель, которая придет на смену Mondeo

На автосалоне в Шанхае компания Ford
показала купеобразный кроссовер Evos, который призван заменить семейство Ford Mondeo
, уходящее в историю.
Предсерийная версия получила бензиновые моторы, растянутое шасси от «Фокуса» с независимой задней подвеской и передним приводом и 20-дюймовые колеса.
В салоне есть приборный экран на 12,3 дюйма и тачскрин медиасистемы с диагональю 27 дюймов. Также машина получила автопилот, который соответствует второму уровню автономности.
Китайский вариант Ford Evos будут выпускать на совместном предприятии Changan Ford, а ближе к концу года начнутся продажи на местном рынке. О сроках появления модели в других странах информации пока нет.