Ford представил новую модель, которая придет на смену Mondeo

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Предсерийная версия получила бензиновые моторы, растянутое шасси от «Фокуса» с независимой задней подвеской и передним приводом и 20-дюймовые колеса.

Wroom.ru

В салоне есть приборный экран на 12,3 дюйма и тачскрин медиасистемы с диагональю 27 дюймов. Также машина получила автопилот, который соответствует второму уровню автономности.