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Ford представил новую модель, которая придет на смену Mondeo

Wroom.ru
2 часа назад
На автосалоне в Шанхае компания Ford показала купеобразный кроссовер Evos, который призван заменить семейство Ford Mondeo, уходящее в историю.
Ford представил новую модель, которая придет на смену Mondeo
Фото: wroom.ruwroom.ru
Предсерийная версия получила бензиновые моторы, растянутое шасси от «Фокуса» с независимой задней подвеской и передним приводом и 20-дюймовые колеса.
Wroom.ru
В салоне есть приборный экран на 12,3 дюйма и тачскрин медиасистемы с диагональю 27 дюймов. Также машина получила автопилот, который соответствует второму уровню автономности.
Китайский вариант Ford Evos будут выпускать на совместном предприятии Changan Ford, а ближе к концу года начнутся продажи на местном рынке. О сроках появления модели в других странах информации пока нет.
Автоновости,Ford Mondeo,Ford,
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