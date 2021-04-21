В Москве ГИБДД ловит автомобили с чрезмерной тонировкой

ГИБДД в Москве проводит рейд, в процессе которого выявляет автомобили с неправильной тонировкой. Мероприятие продлится до 28 апреля этого года.

Уровень тонировки сотрудники ГИБДД проверяют с помощью специальной аппаратуры. Всего за один день в Москве они привлекли к ответственности за нарушение правил светопропускаемости 2 428 шоферов, выдав больше 1,7 тысячи требований касательно ликвидации причин правонарушения.

Размер административного штрафа за это составляет всего 500 рублей, и оплатить его необходимо на протяжении двух месяцев.

Сообщается, что 25 автолюбителей не стали устранять тонировку, поэтому было решено привлечь их к статье о невыполнении законного требования полицейского. Подобные действия водителей наказываются штрафом в сумме 2-4 тысяч рублей или арестом административного характера до пятнадцати суток.

В ГИБДД столицы России призвали водителей привести свои транспортные средства соответственно с техрегламентом, убрав неправильную тонировку. Сотрудники ведомства предупреждают, что из-за чрезмерно тонированных стекол происходят ДТП. Согласно стандартам, боковые передние и лобовые стекла обязаны обладать светопропусканием как минимум в 70%.