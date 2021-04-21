Россияне будут пересдавать экзамены на водительские права по-новому

Несмотря на изменение правил сдачи на водительские права, сотрудники ГИБДД не будут проверять навыки вождения в городской среде у водителей-курсантов, успевших сдать «площадку» до 1 апреля. На таких водителей не распространяются новые нормативы сдачи экзаменов.

«ГАИ не будет проверять навыки в „городе“ будущих водителей, которые до 1 апреля успешно сдали „площадку“», — говорится в telegram-канале «Раньше всех». Таким образом, «завалившие» до 1 апреля «город» курсанты будут пересдавать эту часть экзамена по старым правилам.

С 1 апреля в России меняется порядок экзамена на водительские права. МВД полагает, что теперь кандидатов не будут учить только тем упражнениям, которые нужны для экзамена, и подготовка будет приближена к реальному дорожному движению. При этом уходит в прошлое отдельный экзамен на «площадке».

Экзамен на водительские права в РФ больше не будет включать этап площадки для легковушек и грузовиков, автобусов и составов транспортных средств. Об этом сообщает ТАСС.

Элементы «площадки» включаются с 1 апреля 2021 года в «городскую» часть экзамена. Часть его будет проводиться на дорогах с низкой интенсивностью движения. Занимать экзамен будет полчаса – и 40 минут для машины с прицепом.

При этом для мотоциклистов и претендентов на право управлять другими двухколесными средствами передвижения, а также квадроциклами экзамен по-прежнему будет включать в себя «площадку». Это же касается и трициклов.

Серьезные изменения настали в вопросе выбора маршрута для экзамена. Заранее определенная последовательность поворотов и разворотов исчезает, теперь маршрут состоит из перечня дорог и улиц, на которых будет сдаваться «город».

Меняется и система оценивания – если кандидат набрал пять штрафных баллов, то экзамен считается проваленным. Впрочем, эта норма действовала и раньше, сейчас вступают в силу изменения в системе начисления этих баллов.

За слишком медленное (без причины) движение или остановку двигателя начислено будет одно штрафное очко. Два очка экзаменуемый получит, если он не соблюдает правила преимущественного проезда или резко тормозит без нужды. Три балла – если не включил поворотник или решил не учитывать дорожные и погодные условия при выборе скорости.

Непристегнутый ремень безопасности и использование во время движения мобильника являются поводом для немедленного завершения экзамена.

При этом у кандидатов появляется возможность апелляции и аннуляции несданного экзамена. Жалобы будут рассмотрены комиссиями-тройками, состав которых будет определяться на уровне региона. Аннулировать сданный экзамен может позволить поддельная медсправка или любой другой фальшивый документ.

Еще одна реформа касается возможности присутствия в автомобиле наблюдателей во время экзамена. Ими могут выступить другие кандидаты в водители или представители автошкол и общественных организаций. Благодаря этому, считают в МВД, повысится прозрачность экзамена и появится пространство для разрешения спорных ситуаций.

Сдать экзамен теперь могут 16-летние подростки – для этого им нужно письменное согласие родителя или опекуна. Однако самостоятельно ездить по городу на машине юные водители по-прежнему не имеют права.

Министерство также назвало шесть оснований для недопуска кандидата к экзамену на права. Среди них – лишение прав ранее, предоставление недостоверных сведений и подделка документов, задолженность по госпошлине и отсутствие у автошколы лицензии.

В конце ноября заместитель главы ГУОБДД МВД Николай Шеюхин рассказал об изменении билетов к экзамену на водительские права. «Мы предполагаем переработку экзаменационных билетов, но с учетом анализа аварийности и конкретных фактов ДТП», — подчеркнул он. МВД также предлагает Минтруда утвердить новый регламент по проведению практической части экзамена.

Всего список содержит 19 упражнений. Претендент должен продемонстрировать инспектору свое умение разворачиваться в ограниченном пространстве или при ограниченной ширине проезжей части, двигаясь задним ходом; проезжать регулируемые и нерегулируемые перекрестки, железнодорожный переезд, обгонять и опережать, перестраиваться на двухполосной дороге и более широких трассах. Кандидаты в водители автобусов отдельно должны будут показать навык остановки общественного транспорта — для безопасной посадки или высадки пассажиров.

В нынешних условиях с жесткими требованиями к кандидатам в водители сдать экзамен по вождению легче всего, взяв дополнительные занятия в автошколе. Этот способ «ФедералПресс» назвал автоэксперт Игорь Моржаретто

Рамблер

«Могу рекомендовать только брать дополнительные занятия в автошколе», — сказал собеседник агентства.

Он объяснил, что сейчас экзамен стал еще сложнее, при этом закон строго запрещает родственникам помогать человеку с подготовкой. Если у него было больше трех попыток сдачи, интервал между экзаменами увеличивается до месяца.

«Как не растерять навык за это время — непонятно, ведь самоподготовка в России пока запрещена», — добавил Моржаретто.

Создание помехи автомобилю или пешеходу с преимуществом в движении, нарушение требований разметки, неиспользование "поворотников" и неуверенное управление машиной. Таковы самые частые ошибки, допущенные при сдаче экзамена на права по новым правилам, рассказали в МВД России.