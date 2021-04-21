Признание для лучших: компания Тойота наградила официальных дилеров Тойота и Лексус

13 апреля 2021 года на 7-й ежегодной церемонии вручения премии «Награда Президента» были определены лучшие официальные дилеры Тойота
и Лексус
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Фото: ООО «Тойота Мотор»ООО «Тойота Мотор»
Победители стали известны после подведения итогов комплексной оценки ведение бизнеса по различным критериям, включая эффективность процесса продаж, качество послепродажного обслуживания, квалификацию персонала, уровень удовлетворенности клиентов и другие.
Наград в 9 номинациях удостоились по 14 бизнес-партнеров из 114 дилеров Тойота и 58 дилеров Лексус.
Главную награду «Лучший дилер» среди партнеров Тойота получили Тойота Центр Вологда, Тойота Центр Нижневартовск, Тойота Центр Стерлитамак и Тойота Центр Уфа.
Лексус – Сургут, Лексус – Самара, Лексус – Ижевск и Лексус – Уфа были признаны лучшими среди дилеров Лексус.
В дебютной специальной номинации «Приз зрительских симпатий» наградами были отмечены Тойота Центр Кубань и Лексус – Лосиный Остров.
В рамках мероприятия также были объявлены лауреаты международной премии Ichiban, которыми стали Тойота Центр Вологда, Тойота Центр Минск и Тойота Центр Нижний Тагил, а также обладатель премии Kiwami – Лексус – Краснодар.
ООО «Тойота Мотор», 19 апреля 2021 года - 13 апреля 2021 года в Москве были объявлены лауреаты 7-й ежегодной церемонии вручения премии «Награда Президента». Мероприятие впервые за свою историю прошло в онлайн-формате с заботой о безопасности и здоровье сотрудников и партнеров компании.
Почетная премия «Награда Президента» ежегодно вручается лучшим официальным дилерам Тойота и Лексус в России, Белоруссии и Армении по итогам прошлого года. Победители определяются на основании результатов системной внутренней оценки, которая охватывает все области деятельности дилерских предприятий: продаж новых автомобилей и машин с пробегом, сервиса, корпоративных продаж, финансовых услуг, квалификации персонала и других. На итоговую оценку дилеров влияют такие значимые критерии, как уровень удовлетворенности клиентов и качество обслуживания. По достоинству оценивается стремление дилеров Тойота и Лексус работать эффективно, превосходить ожидания потребителей, обеспечивать лучший сервис.
«Высокий уровень доверия клиентов позволил нам успешно преодолеть непростую рыночную ситуацию. Мы смогли удержать лидерство в ключевых сегментах и подтвердить объемы продаж автомобилей, представив долгожданные новинки. Ставя на первое место интересы наших клиентов, мы постоянно следим за качеством своей работы. И совместно с нашими дилерами каждый день ищем возможности добиться лучшего результата», – прокомментировал президент ООО «Тойота Мотор» господин Сюдзи Суга.
По итогам 2020 года в 9 номинациях лучшими среди 114 дилеров Тойота и 58 дилеров Лексус были признаны по 14 дилерских центров.
Наибольшее количество баллов в главной номинации «Лучший дилер» набрали Тойота Центр Вологда, Тойота Центр Нижневартовск, Тойота Центр Стерлитамак и Тойота Центр Уфа. Среди дилерских центров Лексус главной награды удостоились Лексус – Сургут, Лексус – Самара, Лексус – Ижевск и Лексус – Уфа. Среди победителей рекордного результата достиг Тойота Центр Вологда, который впервые за всю историю премии набрал максимально возможное число баллов – 115.
Наград в номинации «Прорыв года», где оценивается максимальное улучшение результатов показателей по сравнению с предыдущим годом, были удостоены Тойота Центр Владимир и Лексус – Набережные Челны.
В категории «Клиент на первом месте» победу одержали Тойота Центр Вологда, Тойота Центр Краснодар и Тойота Центр Тамбов, а также Лексус – Тольятти, Лексус – Краснодар и Лексус – Воронеж. В номинации «Продажи новых автомобилей» оценивается множество показателей: от выполнения ежемесячного и общего плана продаж, точности рыночного прогноза и роста доли рынка до качества клиентского обслуживания в шоуруме и онлайн. По сумме данных лучшими в 2020 году в ней были признаны Тойота Центр Екатеринбург Запад и Лексус – Тольятти.
В номинации «Сервисное обслуживание» победителями были названы Тойота Центр Вологда и Лексус – Томск, продемонстрировавшие высокие результаты по уровню сертификации персонала, количеству и качеству сервисных операций, эффективности работы послепродажного обслуживания и другим критериям.
Среди лучших в «Продаже автомобилей с пробегом» первенствовали Тойота Центр Орск и Лексус – Самара, в категории «Корпоративные продажи» – Тойота Центр Пискаревский и Лексус – Краснодар, а лучшими по уровню «Финансового менеджмента» были признаны Тойота Центр Нижний Новгород Юг и Лексус – Уфа.
В конкурсе дебютировала специальная номинация «Приз зрительских симпатий», победитель в которой был определен с помощью пользовательского голосования на официальных сайтах брендов. Лучшими по мнению клиентов стали Тойота Центр Кубань и Лексус – Лосиный Остров.
В этом году среди победителей впервые оказались четыре дилерских центра: Тойота Центр Стерлитамак, Тойота Центр Владимир, Тойота Центр Екатеринбург Запад, а также Лексус – Томск.
В рамках мероприятия были объявлены лауреаты престижной премии Ichiban, которой отмечаются достижения дилеров Тойота по всей Европе. Почетная награда вручается за обеспечение максимальной удовлетворенности клиентов работой отделов продаж и послепродажного обслуживания. В этом году три дилерских центра из России и один из Беларуси были лучшими: Тойота Центр Вологда, Тойота Центр Минск и Тойота Центр Нижний Тагил.
Также стали известны обладатели авторитетной международной награды «5 звезд», вручаемой за достижение лучших результатов по итогам годового Исследования Гостеприимства Лексус, оценивающего множество аспектов работы дилера. С 2017 года ею отмечаются центры, предлагающие по-настоящему топовый клиентский опыт и относящиеся к посетителям как к гостям в собственном доме. По итогам 2020 года высокого статуса «5 звезд» были удостоены 38 дилерских центров Лексус.
Лексус – Краснодар был награжден международной премией Kiwami Awards, в которой ежегодно принимают участие дилерские центры со всей Европы, чтобы подтвердить звание обладателя исключительно высочайшего уровня сервиса для клиентов. Премия получила свое название от японского слова, означающего в переводе «исключительный, особенный», – ее присуждают дилерам не просто за высокие, а за выдающиеся достижения. За получение престижной награды в мире Lexus соревнуются лучшие из лучших дилерских центров бренда, которые довели мастерство работы с клиентом до идеала. Чтобы стать номинантом премии Kiwami, все сотрудники дилерского центра Lexus должны трудиться слаженно, как настоящая команда, на благо клиента и следовать главным принципам гостеприимства Lexus, чтобы вне зависимости от обстоятельств клиент чувствовал непревзойденную заботу и мастерство, каждый час, каждую минуту, проведенную в стенах здания дилерского центра.