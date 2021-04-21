Признание для лучших: компания Тойота наградила официальных дилеров Тойота и Лексус

Лексус. 13 апреля 2021 года на 7-й ежегодной церемонии вручения премии «Награда Президента» были определены лучшие официальные дилеры Тойота

Фото: ООО «Тойота Мотор» ООО «Тойота Мотор»

Победители стали известны после подведения итогов комплексной оценки ведение бизнеса по различным критериям, включая эффективность процесса продаж, качество послепродажного обслуживания, квалификацию персонала, уровень удовлетворенности клиентов и другие.

Наград в 9 номинациях удостоились по 14 бизнес-партнеров из 114 дилеров Тойота и 58 дилеров Лексус.

Главную награду «Лучший дилер» среди партнеров Тойота получили Тойота Центр Вологда, Тойота Центр Нижневартовск, Тойота Центр Стерлитамак и Тойота Центр Уфа.

Лексус – Сургут, Лексус – Самара, Лексус – Ижевск и Лексус – Уфа были признаны лучшими среди дилеров Лексус.

В дебютной специальной номинации «Приз зрительских симпатий» наградами были отмечены Тойота Центр Кубань и Лексус – Лосиный Остров.

В рамках мероприятия также были объявлены лауреаты международной премии Ichiban, которыми стали Тойота Центр Вологда, Тойота Центр Минск и Тойота Центр Нижний Тагил, а также обладатель премии Kiwami – Лексус – Краснодар.

ООО «Тойота Мотор», 19 апреля 2021 года - 13 апреля 2021 года в Москве были объявлены лауреаты 7-й ежегодной церемонии вручения премии «Награда Президента». Мероприятие впервые за свою историю прошло в онлайн-формате с заботой о безопасности и здоровье сотрудников и партнеров компании.

Почетная премия «Награда Президента» ежегодно вручается лучшим официальным дилерам Тойота и Лексус в России, Белоруссии и Армении по итогам прошлого года. Победители определяются на основании результатов системной внутренней оценки, которая охватывает все области деятельности дилерских предприятий: продаж новых автомобилей и машин с пробегом, сервиса, корпоративных продаж, финансовых услуг, квалификации персонала и других. На итоговую оценку дилеров влияют такие значимые критерии, как уровень удовлетворенности клиентов и качество обслуживания. По достоинству оценивается стремление дилеров Тойота и Лексус работать эффективно, превосходить ожидания потребителей, обеспечивать лучший сервис.

«Высокий уровень доверия клиентов позволил нам успешно преодолеть непростую рыночную ситуацию. Мы смогли удержать лидерство в ключевых сегментах и подтвердить объемы продаж автомобилей, представив долгожданные новинки. Ставя на первое место интересы наших клиентов, мы постоянно следим за качеством своей работы. И совместно с нашими дилерами каждый день ищем возможности добиться лучшего результата», – прокомментировал президент ООО «Тойота Мотор» господин Сюдзи Суга.

По итогам 2020 года в 9 номинациях лучшими среди 114 дилеров Тойота и 58 дилеров Лексус были признаны по 14 дилерских центров.

Наибольшее количество баллов в главной номинации «Лучший дилер» набрали Тойота Центр Вологда, Тойота Центр Нижневартовск, Тойота Центр Стерлитамак и Тойота Центр Уфа. Среди дилерских центров Лексус главной награды удостоились Лексус – Сургут, Лексус – Самара, Лексус – Ижевск и Лексус – Уфа. Среди победителей рекордного результата достиг Тойота Центр Вологда, который впервые за всю историю премии набрал максимально возможное число баллов – 115.

Наград в номинации «Прорыв года», где оценивается максимальное улучшение результатов показателей по сравнению с предыдущим годом, были удостоены Тойота Центр Владимир и Лексус – Набережные Челны.

В категории «Клиент на первом месте» победу одержали Тойота Центр Вологда, Тойота Центр Краснодар и Тойота Центр Тамбов, а также Лексус – Тольятти, Лексус – Краснодар и Лексус – Воронеж. В номинации «Продажи новых автомобилей» оценивается множество показателей: от выполнения ежемесячного и общего плана продаж, точности рыночного прогноза и роста доли рынка до качества клиентского обслуживания в шоуруме и онлайн. По сумме данных лучшими в 2020 году в ней были признаны Тойота Центр Екатеринбург Запад и Лексус – Тольятти.

В номинации «Сервисное обслуживание» победителями были названы Тойота Центр Вологда и Лексус – Томск, продемонстрировавшие высокие результаты по уровню сертификации персонала, количеству и качеству сервисных операций, эффективности работы послепродажного обслуживания и другим критериям.

Среди лучших в «Продаже автомобилей с пробегом» первенствовали Тойота Центр Орск и Лексус – Самара, в категории «Корпоративные продажи» – Тойота Центр Пискаревский и Лексус – Краснодар, а лучшими по уровню «Финансового менеджмента» были признаны Тойота Центр Нижний Новгород Юг и Лексус – Уфа.

В конкурсе дебютировала специальная номинация «Приз зрительских симпатий», победитель в которой был определен с помощью пользовательского голосования на официальных сайтах брендов. Лучшими по мнению клиентов стали Тойота Центр Кубань и Лексус – Лосиный Остров.

В этом году среди победителей впервые оказались четыре дилерских центра: Тойота Центр Стерлитамак, Тойота Центр Владимир, Тойота Центр Екатеринбург Запад, а также Лексус – Томск.

В рамках мероприятия были объявлены лауреаты престижной премии Ichiban, которой отмечаются достижения дилеров Тойота по всей Европе. Почетная награда вручается за обеспечение максимальной удовлетворенности клиентов работой отделов продаж и послепродажного обслуживания. В этом году три дилерских центра из России и один из Беларуси были лучшими: Тойота Центр Вологда, Тойота Центр Минск и Тойота Центр Нижний Тагил.

Также стали известны обладатели авторитетной международной награды «5 звезд», вручаемой за достижение лучших результатов по итогам годового Исследования Гостеприимства Лексус, оценивающего множество аспектов работы дилера. С 2017 года ею отмечаются центры, предлагающие по-настоящему топовый клиентский опыт и относящиеся к посетителям как к гостям в собственном доме. По итогам 2020 года высокого статуса «5 звезд» были удостоены 38 дилерских центров Лексус.