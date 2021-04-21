Мировая премьера обновленного бизнес-седана Lexus ES

19 апреля состоялась мировая премьера обновлённого Lexus ES — одной из ключевых моделей бренда с момента его основания.

Фото: ООО «Тойота Мотор» ООО «Тойота Мотор»

Обновлённый бизнес-седан обеспечивает водителю и пассажирам высочайший уровень комфорта в поездках благодаря улучшенной подвеске и аэродинамике.

Комфортный салон дополнен системой мультимедиа с сенсорным дисплеем и комплексом Lexus Connected Services.

Обновлённый Lexus ES получил новую версию комплекса систем активной безопасности Lexus Safety System+, систему адаптивного дальнего света BladeScan Type AHS и другие опции для обеспечения безопасности на дороге.

В экстерьере Lexus ES центральным элементом выступает чёрная веретенообразная решётка радиатора, которую также подчеркивает новый дизайн L-образных фар.

Для обновлённого ES доступен новый двигатель объёмом 2,0 литра с инновационной трансмиссией Direct Shift CVT.

19 апреля 2021 года состоялась мировая премьера обновлённого бизнес-седана Lexus ES. Первое поколение модели было представлено в год основания бренда в 1989 году. С тех пор автомобиль пользуется высоким спросом по всему миру — совокупные продажи с момента дебюта бизнес-седана составляют более 2 650 000 экземпляров в 80 странах.

В 2021 году Lexus ES получил ряд улучшений и обновлений, направленных на повышение уровня комфорта и безопасности для водителя и пассажиров, а также элементы экстерьера, отвечающие самым современным тенденциям дизайна.

«Я с нетерпением жду начала продаж обновлённого бизнес-седана, ведь он стал ещё элегантнее и комфортнее. Для бренда Lexus особенно важно, что благодаря нововведениям, воплощённым в Lexus ES, предпочтение этой модели будут отдавать ещё больше покупателей из России, высоко оценив комфорт и технологичность как за рулем, так и в роли пассажира второго ряда. Мы верим, что особым спросом автомобиль будет пользоваться среди ценителей седанов, которые только начинают своё путешествие с брендом Lexus, или же тех, кто решил расширить парк автомобилей своего бизнеса», — рассказал управляющий директор по продажам и маркетингу бренда Lexus Виктор Каюрин.

Комфорт в движении

При разработке обновлённого Lexus ES специалисты бренда обеспечили баланс между управляемостью и комфортом. Вертикальное раскачивание уменьшилось благодаря откалиброванным амортизаторам, а превосходная управляемость была достигнута увеличением жёсткости распорок задней подвески. Тормозная система была обновлена за счет изменённой и увеличенной формы накладки на педаль, а также оптимизированного контура давления тормозной жидкости. Улучшенная адаптивная регулируемая подвеска (AVS) Lexus ES в версии F Sport добавила точности управлению. Демпфирующая сила амортизаторов была изменена, а её переменный диапазон расширен для повышения контроля над автомобилем на любом типе покрытия. В просторном салоне бизнес-седана продумана каждая деталь, чтобы обеспечить комфорт для водителя и пассажиров.

Современные технологии под рукой

Предвосхищая потребности владельца и пассажиров, инженеры Lexus сделали акцент на функциональности интерьера. Экран получил сенсорный дисплей и расположился ближе и под большим углом к водителю для удобного использования системы мультимедиа.

В числе доступных функций и синхронизация со смартфоном посредством Apple CarPlay и Android Auto, позволяющая свободно пользоваться привычными навигационными, коммуникационными и развлекательными приложениями с помощью мультимедийного экрана автомобиля.

Обновлённый Lexus ES также оснащён комплексом Lexus Connected Services, c которым владение автомобилем становится безопаснее и увлекательнее. Он позволяет комфортно использовать в автомобиле привычные онлайн-сервисы, получать сведения о техническом обслуживании и аналитические данные об истории поездок и манере вождения. Важная информация о состоянии Lexus всегда в доступе, что выводит контроль над автомобилем на новый уровень.

Дорога под контролем: новейшие технологии безопасности

Инженеры Lexus всегда руководствуются заботой о безопасности водителя и пассажиров. Обновлённый Lexus ES получил новейшую версию системы активной безопасности Lexus Safety System+.

В комплекс добавлены новые полезные функции. Ассистент Emergency Steering Assist облегчает управление в пределах полосы движения. При риске столкновения Lexus ES автоматически объезжает неожиданное препятствие.

Добавлена система помощи водителю при экстренной остановке, работающая в связке с системой помощи движению по полосе, предупреждая о рисках и плавно замедляющая автомобиль при отсутствии реакции со стороны водителя. Если нужно совершить экстренную остановку, включаются аварийные фонари и звуковой сигнал, чтобы предупредить других участников движения и предотвратить или уменьшить повреждения автомобиля.

Cистема помощи движению по полосе (LTA) была улучшена за счёт внедрения технологий искусственного интеллекта. Данная помогает удержать автомобиль в центре полосы за счёт расширения диапазона подруливания и непрерывного усиления управления.

Система динамического круиз-контроля получила функцию удержания скорости при движении в повороте. Обновлённый Lexus ES заранее замедляется или ускоряется в зависимости от размеров кривой, чтобы соблюдать фиксированную дистанцию с автомобилем впереди в пределах установленной скорости движения.

Впервые за историю модели Lexus ES получил инновационную систему адаптивного управления дальним светом BladeScan Type AHS с оптикой высокой точности, концентрирующую пучок света только в нужном месте в нужное время. Свет от LED-элементов попадает на две зеркальные пластины, вращающиеся с высокой скоростью, а от них — на линзу и освещает дорогу перед автомобилем. При ярком свете от встречных и попутных автомобилей подача света контролируется с помощью синхронизации вращения пластин и включения/выключения светодиодов. Технология BladeScan AHS подсвечивает такие места на дороге, которые тяжело различить, когда включены обычные фары дальнего света, например, обочину. Также система помогает водителю быстрее замечать пешеходов и дорожные знаки и автоматически отключает дальний свет, не ослепляя водителей впереди идущих и встречных автомобилей.

Новый взгляд на элегантность: смелый образ и высокая функциональность

Обновлённый Lexus ES известен по всему миру высочайшим качеством японской сборки и узнаваемым дизайном — одними из ключевых достоинств, за которые клиенты ценят бренд уже 30 лет. В динамичном бизнес-седане выражено стремление дизайнеров бренда превзойти себя, непрерывно совершенствуя облик автомобилей.

Акцент в экстерьере сделан на веретенообразную решётку радиатора с обновлённым узором, а также передние фары с тройными светодиодными линзами в стиле L-Finesse

Новые 17- и 18-дюймовые диски с множеством осей контрастируют с глянцевыми чёрными поверхностями. Для версии F Sport доступны новые эксклюзивные 19-дюймовые диски глянцево-чёрного цвета.

Кузов обновлённой версии Lexus ES получил новые цвета, например, оттенок Sonic Platinum, использующий игру теней, и Sonic Grey, придающий эффект глянца.

Интерьер приобрёл новый оттенок Mauve в коричневых тонах. Модель в комплектации F Sport теперь поставляется в белом цвете интерьера с комбинированным дизайном сидений в бело-красной гамме. Также доступны интерьерные вставки из древесины орехового дерева с орнаментами Sumi Black Walnut и Brown Walnut.

Инновационный двигатель и трансмиссия

С обновлением бизнес-седан получил новый двигатель объёмом 2,0 л и мощностью 150 л. с. с увеличенной степенью сжатия, системой изменения фаз газораспределения и комбинированным впрыском. Двигатель работает в паре с бесступенчатой автоматической трансмиссией Direct Shift CVT, которая снабжена механической первой и задней передачей, что обеспечивает старт с места без потери крутящего момента, а также долговечность.