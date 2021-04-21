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В центре Москвы парковочное место для инвалидов засыпали песком

Мослента
1 час назад
В районе Хамовники, расположенном в центре Москвы, недовольные местные жители засыпали песком парковочное место, предназначенное для инвалидов. Ночью видеокамеры зафиксировали действия горожан. Запись публикует Telegram-канал «Москва с огоньком».
Парковочное место для инвалидов засыпали песком в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В ролике показано, как несколько человек стоят на парковке и разговаривают. Затем один из них садится в автомобиль и проезжает немного вперед. В этот момент стало заметно, что под машиной находится знак инвалидной коляски, означающий, что данное парковочное место предназначено для людей с ограниченными возможностями.
После этого люди начинают стирать белую краску с асфальта. По данным канала, москвичи также засыпали знак песком.
При этом отмечается, что ранее женщина, проживающая в одном из ближайших домой, выбила данное место для своего ребенка-инвалида. Он страдает несколькими серьезными заболеваниями.
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