Парковочное место для инвалидов засыпали песком в Москве

В ролике показано, как несколько человек стоят на парковке и разговаривают. Затем один из них садится в автомобиль и проезжает немного вперед. В этот момент стало заметно, что под машиной находится знак инвалидной коляски, означающий, что данное парковочное место предназначено для людей с ограниченными возможностями.