В России может вырасти число нелегальных такси

Как отметила председатель совета Ирина Зарипова, сейчас цена полиса ОСАГО для автомобиля такси в Москве составляет около 43 тысяч рублей. В организации считают, что стоимость страхования машины такси не должна составлять 100 тысяч рублей в столице и 70 тысяч рублей в регионах.

В пресс-службе Центробанка изданию сообщили, что регулятор получил письмо и изучает его. При этом, добавили там, инициатива о повышении страховых тарифов для такси на 60 процентов в ЦБ пока не поступала. Там также напомнили, что в последний раз тарифы повышали в сентябре 2019 года и по закону их пересмотр не может происходить чаще одного раза в год. Пока же регулятор не начинал проводить анализ убыточности для изменения тарифного коридора. В то же время регулятор признает, что автомобили такси чаще попадают в аварии, в отличие от легковых автомобилей физических лиц.