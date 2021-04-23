В России разработали новые правила дорожного движения. Так, уже весной 2022 года инспекторы смогут штрафовать водителей на новых основаниях, пишет «Коммерсантъ».

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По информации издания, ГИББД собирается расширить список технических неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. Так, россияне могут получить штраф за использование шипованных покрышек летом, защитные пленки на стеклах фар, а также за поврежденный бампер.

«Проект постановления правительства содержит новый „перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств“», — уточняет издание.

Также отмечается, что нарушители будут наказываться штрафами в размере от 500 рублей до лишения прав.

В перечень нарушений помимо прочего могут войти запрет на использование пленок на стеклах фар. Также нарушением будет отсутствие противосолнечных козырьков и подушек безопасности, ошибки неисправности двигателя или АКПП, сохраненные в памяти бортового компьютера, установка в легковых автомобилях «конструкций из стали или аналогичных материалов», которые выступают за линию бампера.