Россиян предупредили об «убийце» автомобильного мотора

Долгая работа на холостых оборотах может привести к снижению ресурса мотора машины, а в перспективе и к капитальному ремонту. Об этом пишет портал «Автовзгляд».

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Издание напомнило, что водители зимой достаточно долго прогревают машины, также на холостых оборотах мотор работает и в пробках. При этом основные риски в этих случаях связаны с моторным маслом — на низких оборотах снижается скорость его циркуляции.

«Ведь давление жидкости, а также объем прокачанной смазки по всей масляной системе напрямую зависят от количества оборотов двигателя. Низкое давление масла может стать причиной ряда серьезных проблем. Скажем, износа маслонасоса, а также масляного голодания всего агрегата», — отмечает портал.

Авторы статьи призвали автолюбителей особо обращать внимание на наддувные двигатели с маленьким картером. Так, при долгом стоянии в пробке, да еще и в жару, масло в картере не просто перегревается, оно иногда просто горит. В результате смазка может загустеть и забить масляные каналы, что может привести к перегреву двигателя.

Также при долгой работе на холостых оборотах топливно-воздушная смесь сгорает неэффективно. В результате несгоревшее топливо с примесью масла попадает на соты нейтрализатора, забивает их, узел начинает разрушаться, а керамические частички засасывает в мотор. Эта ситуация может привести к появлению задиров в цилиндрах и капитальному ремонту.