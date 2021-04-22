Skoda отзывает почти 400 авто в России

«На автомобилях Karoq определенного периода выпуска при длительной эксплуатации и связанного с этим износом обивки сидений возможно некорректное срабатывание боковых подушек безопасности. В результате боковые подушки безопасности могут не обеспечить необходимую защиту пассажиров», - подчеркивается в сообщении.
«Если автомобиль подпадает под отзывную программу, его владельцу необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев», - подчеркнули в ведомстве.