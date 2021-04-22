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Skoda отзывает почти 400 авто в России

Алиса Селезнёва
1 час назад
Компания Skoda из-за проблем с боковыми подушками безопасности отзывает 372 автомобиля Karoq, которые были проданы в России в 2021 году. Об этом сообщает Росстандарт.
Skoda отзывает почти 400 авто в России
Фото: ТАССТАСС
«На автомобилях Karoq определенного периода выпуска при длительной эксплуатации и связанного с этим износом обивки сидений возможно некорректное срабатывание боковых подушек безопасности. В результате боковые подушки безопасности могут не обеспечить необходимую защиту пассажиров», - подчеркивается в сообщении.
В Росстандарте отметили, что для устранения проблемы в дилерских центрах будет заменена обивка спинок передних сидений.
«Если автомобиль подпадает под отзывную программу, его владельцу необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев», - подчеркнули в ведомстве.
«Рамблер» писал, что ранее Компания Nissan заявила об отзыве 4,4 тыс кроссоверов Nissan Pathfinder в РФ. Причиной отзывной кампании стал заводской дефект стоп-сигналов, которые могут не отключаться, снижая мощность двигателя.
Автоновости,Nissan Pathfinder,Nissan,Skoda,
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