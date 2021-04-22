Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

Россиянам назвали «убивающие» АКПП ошибки

Алиса Селезнёва
1 час назад
Владельцам автомобилей с автоматической коробкой передач нужно избегать ошибок, которые существенно сокращают срок службы АКПП. Об этом пишут «Аргументы и факты».
Россиянам назвали «убивающие» АКПП ошибки
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Эксперты издания объяснили, что автомобили с АКПП не приспособлены для занятия дрифтом или стритрейсингом. Занимаясь экстремальным вождением, можно «убить» коробку, так как гидротрансформатор не рассчитан на такие нагрузки.
Кроме того крайне негативно влияют на автоматическую коробку передач пробуксовки по рыхлому снегу и попытки вытянуть другой застрявший автомобиль. В бюджетных моделях «автомат» не имеет дополнительной системы охлаждения, перегревается, что приводит к поломкам.
Не стоит также пытаться завести автомобиль с АКПП «с толкача». Такие действия могут привести к повреждению внутренней механики.
Также крайне не рекомендуется буксировать сломавшуюся машину с автоматической коробкой передач. Если пренебрегать данным правилом, то гарантировано снижение ресурса коробки передач.
Также эксперты посоветовали владельцам машин с «автоматом» хотя бы раз в три года чистить радиатор охлаждения трансмиссии, а при стоянке под наклоном использовать ручной тормоз.
«Рамблер» писал, что ранее эксперты назвали обязательными шагам при покупке подержанного автомобиля изучение рынка, проверку технического состояния и юридической чистоты машины, а также тест-драйв.
Автоновости,Аргументы и Факты,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители