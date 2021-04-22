Россиянам назвали «убивающие» АКПП ошибки

Владельцам автомобилей с автоматической коробкой передач нужно избегать ошибок, которые существенно сокращают срок службы АКПП. Об этом пишут «Аргументы и факты».

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Эксперты издания объяснили, что автомобили с АКПП не приспособлены для занятия дрифтом или стритрейсингом. Занимаясь экстремальным вождением, можно «убить» коробку, так как гидротрансформатор не рассчитан на такие нагрузки.

Кроме того крайне негативно влияют на автоматическую коробку передач пробуксовки по рыхлому снегу и попытки вытянуть другой застрявший автомобиль. В бюджетных моделях «автомат» не имеет дополнительной системы охлаждения, перегревается, что приводит к поломкам.

Не стоит также пытаться завести автомобиль с АКПП «с толкача». Такие действия могут привести к повреждению внутренней механики.

Также крайне не рекомендуется буксировать сломавшуюся машину с автоматической коробкой передач. Если пренебрегать данным правилом, то гарантировано снижение ресурса коробки передач.

Также эксперты посоветовали владельцам машин с «автоматом» хотя бы раз в три года чистить радиатор охлаждения трансмиссии, а при стоянке под наклоном использовать ручной тормоз.