Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

Jaguar Land Rover вынуждена остановить сборку машин из-за нехватки деталей

Motor.ru
50 минут назад
Компания Jaguar Land Rover приостановит производство автомобилей на двух заводах в Великобритании из-за нехватки комплектующих, а именно — микросхем, сообщает The Guardian. Предприятия в городах в Хейлвуд и Касл-Бромвич прекратят работу 26 апреля, при этом конвейер завода в Солихалле останавливать не будут.
Jaguar Land Rover остановит сборку машин из-за нехватки комплектующих
Фото: © jaguarlandrover.com© jaguarlandrover.com
Мировой автопром продолжает испытывать трудности из-за дефицита микросхем, который возник из-за пандемии коронавируса. Ранее стало известно, что из-за нехватки деталей General Motors остановит конвейеры четырех предприятий, а на новый Peugeot 308 по той же причине будут устанавливать аналоговую панель приборов вместо цифровой. С перебоями в поставках микросхем также столкнулись BMW, Skoda, Ford, Toyota и Nissan и Hyundai.
Теперь настала очередь Jaguar Land Rover. На двух британских предприятиях будет введен режим простоя, который продлится как минимум неделю. The Guardian уточняет, что на заводах в Хейлвуде и Касл-Бромвиче работают около шести тысяч человек.
Ранее сообщалось, что российским автомобильным заводам также не хватает чипов для целого ряда устройств: систем ЭРА-ГЛОНАСС, тахографов, приборных панелей и мультимедийных систем, а также блоков управления двигателем и кузовной электроникой.
Автоновости,Peugeot 308,Rover,Land Rover,Jaguar,Nissan,Skoda,Hyundai,Toyota,BMW,Peugeot,Ford,General Motors,The Guardian,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители