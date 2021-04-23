Jaguar Land Rover остановит сборку машин из-за нехватки комплектующих

Компания JaguarLand Rover приостановит производство автомобилей на двух заводах в Великобритании из-за нехватки комплектующих, а именно — микросхем, сообщает The Guardian. Предприятия в городах в Хейлвуд и Касл-Бромвич прекратят работу 26 апреля, при этом конвейер завода в Солихалле останавливать не будут.
Мировой автопром продолжает испытывать трудности из-за дефицита микросхем, который возник из-за пандемии коронавируса. Ранее стало известно, что из-за нехватки деталей General Motorsостановит конвейеры четырех предприятий, а на новый Peugeot 308 по той же причине будут устанавливать аналоговую панель приборов вместо цифровой. С перебоями в поставках микросхем также столкнулись BMW, Skoda, Ford, Toyota и Nissan и Hyundai.
Теперь настала очередь Jaguar Land Rover. На двух британских предприятиях будет введен режим простоя, который продлится как минимум неделю. The Guardian уточняет, что на заводах в Хейлвуде и Касл-Бромвиче работают около шести тысяч человек.
Ранее сообщалось, что российским автомобильным заводам также не хватает чипов для целого ряда устройств: систем ЭРА-ГЛОНАСС, тахографов, приборных панелей и мультимедийных систем, а также блоков управления двигателем и кузовной электроникой.