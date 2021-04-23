Копирование «Жука» может довести Great Wall до суда

Концептуальный электрокар Punk Cat от марки Ora, входящей в концерн Great Wall, привлек внимание не только широкой аудитории, но и компании Volkswagen . Дело в том, что автомобиль почти в точности копирует «Жука», и теперь юристам предстоит определить, является ли его внешность отсылкой к классике или же чистым плагиатом.

Фото: © InsideEVs © InsideEVs

Ora представила Punk Cat в рамках автосалона в Шанхае. Новинку сразу же прозвали «возрожденным Жуком» за явное сходство с немецкой классикой, несмотря на четырехдверный кузов: он получил покатую крышу, схожий силуэт, почти идентичную линию багажника, выступающие фары и хромированные бамперы с «клыками».

InsideEVs

InsideEVs

Volkswagen Käfer 1965 года выпуска

Внешность Punk Cat выполнена в ретро-стиле, а вот оснащение у электрокара современное. Он укомплектован полностью диодной оптикой и легкосплавными колесными дисками, а в салоне имеются виртуальная круглая «приборка», крупный тачскрин мультимедийного комплекса и аудиосистема с динамиками в дверях.

InsideEVs

Силовую установку концепта Great Wall не раскрыл. Вполне возможно, что электрокар разделил ее с представленной ранее Ora Good Cat, которая комплектуется батареей емкостью 47,8 либо 59,1 киловатт-часа. Запас хода в зависимости от аккумулятора варьируется от 400 до 500 километров по местному стандарту.

Volkswagen сообщил, что его юридический отдел уже занялся проверкой китайского электрокара на предмет кражи дизайна. В худшем случае Great Wall ожидает иск в суд.

«Мы проверяем, были ли нарушены авторские права Volkswagen AG, и оставляем за собой право предпринять любые необходимые юридические шаги», – цитирует Carscoops представителя немецкого концерна.

Однако Volkswagen следует поторопиться с принятием решения: по информации китайских СМИ, Ora Punk Cat обретет серийное воплощение и встанет на конвейер до конца нынешнего года.