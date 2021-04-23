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В РФ 75% кандидатов в водители не сдали с первой попытки экзамен по новым правилам

Car.ru
1 час назад
С 1 апреля в России начали сдавать тесты на получение водительских прав по новым правилам. По данным ГИБДД, с первого раза это удалось только 13% учащимся.
75% сдававших экзамен по новым правилам провалили тест
Фото: Car.ruCar.ru
Показатель хорошей сдачи снизился в два раза по сравнению с мартовскими цифрами, когда еще действовал прежний порядок.
В первом весеннем месяце пересдавать экзамен не пришлось 26% респондентов. Ныне же будущие водители сдают практический тест прямо на городских улицах. Разделения «город/площадка» больше нет.
Сейчас шоферы показывают собственные знания и навыки на неизвестных участках, а не на учебных. Ездить приходится по часто оживленным проспектам, и из-за этого люди сильно волнуются. Инспекторы, в свою очередь, для перестраховки отправляют учащихся на пересдачу.
Другими в правилах стали требования к заезду в бокс. Если прежде можно было включить еще раз заднюю передачу, то теперь за это наказывают тремя штрафными баллами.
Появляются проблемы и с разворотом в ограниченной местности. По регламенту, это действие следует выполнять на двухполосной дороге, но такие не всегда встречаются на маршруте.
Выход следующий: развернуться на территории шириной не более пяти метров, но в подобных условиях крайне непросто это сделать даже небольшой машине.
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