75% сдававших экзамен по новым правилам провалили тест

С 1 апреля в России начали сдавать тесты на получение водительских прав по новым правилам. По данным ГИБДД, с первого раза это удалось только 13% учащимся.

Показатель хорошей сдачи снизился в два раза по сравнению с мартовскими цифрами, когда еще действовал прежний порядок.

В первом весеннем месяце пересдавать экзамен не пришлось 26% респондентов. Ныне же будущие водители сдают практический тест прямо на городских улицах. Разделения «город/площадка» больше нет.

Сейчас шоферы показывают собственные знания и навыки на неизвестных участках, а не на учебных. Ездить приходится по часто оживленным проспектам, и из-за этого люди сильно волнуются. Инспекторы, в свою очередь, для перестраховки отправляют учащихся на пересдачу.

Другими в правилах стали требования к заезду в бокс. Если прежде можно было включить еще раз заднюю передачу, то теперь за это наказывают тремя штрафными баллами.

Появляются проблемы и с разворотом в ограниченной местности. По регламенту, это действие следует выполнять на двухполосной дороге, но такие не всегда встречаются на маршруте.