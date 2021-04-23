В России введут новые штрафы

МВД подготовили проект обновленных ПДД, которые позволят инспекторам штрафовать россиян за защитные пленки на стеклах фар, поврежденный бампер и другие нарушения. Об этом рассказал «Коммерсант».

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По данным газеты, новые правила вступят в силу весной 2022 года. Они заметно расширят список технических неисправностей и условий, при которых ездить на машине будет запрещено.

Если хотя бы одно нарушение из списка будет выявлено, инспектор оформит протокол по административной статье 12.5 (от штрафа в 500 рублей до лишения прав).

На 500 рублей будут штрафовать за шипованные шины в июне-августе)/летнюю резину в декабре-феврале. Такой штраф выпишут и за отсутствующие/неработающие фароочистители, а также автокорректоры уровня фар.

Другие нарушения- отсутствие противосолнечных козырьков и подушек безопасности, предусмотренных производителем, а также закрывающие водителю обзор предметы (к примеру, видеорегистраторы, мешающие видеть дорогу).

Обновленные ПДД запретят ездить на машине, бампер которой деформирован настолько, что его внутренняя железная часть выступает за пределы габаритов авто.

Как писал «Рамблер», ранее в МВД рассказали о планах ужесточить наказание для водителей, которых повторно поймали пьяными за рулем. Уголовную статью 264.1 (нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию) хотят дополнить второй частью. В ней будет идти речь об автомобилистах, которых поймали пьяными за рулем при наличии аналогичной судимости.