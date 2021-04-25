Эксперты назвали траты россиян на содержание машин

Сообщается, что эксперты вели расчет, учитывая цену нового автомобиля без скидок, налогов, сборов, штрафов, страховки и цены на топливо при пробеге в 20 000 км в год.

Выяснилось следующее: самым большим расходом оказалась потеря в стоимости автомобиля. Данный показатель достигает 30%. Немного меньше в среднем за год тратят на обслуживание автокредита, страхование, топливо, налоги и сборы, техобслуживание. В комплексе.