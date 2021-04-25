Эксперты назвали траты россиян на содержание машин

Автоэксперты посчитали, во сколько россиянам обходится содержание автомобилей, сообщило издание "Твое авто
".
Исследование, проведенное специалистами Russian Automotive Market Research совместно с «СберАвтопарк», включило данные по 15 популярным моделям машин.
Сообщается, что эксперты вели расчет, учитывая цену нового автомобиля без скидок, налогов, сборов, штрафов, страховки и цены на топливо при пробеге в 20 000 км в год.
Выяснилось следующее: самым большим расходом оказалась потеря в стоимости автомобиля. Данный показатель достигает 30%. Немного меньше в среднем за год тратят на обслуживание автокредита, страхование, топливо, налоги и сборы, техобслуживание. В комплексе.
К примеру, Lada Granta
обходится в 273 тысячи рублей в год, если считать по упомянутой схеме. Кроссовер Hyundai
Creta — в 319 700 рублей. За Kia
Rio ежегодно отдают в среднем 395 тыс. рублей, столько же — за Renault Duster
.
До полумиллиона рублей в год составят скрытые и явные расходы на содержание Nissan
Qashqai, Toyota Camry
, Kia Optima
и Hyundai Sonata, сообщило издание.