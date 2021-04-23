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Самый дорогой Bugatti впервые заметили на дороге

Motor.ru
3 часа назад
В Сети появились фотографии Bugatti La Voiture Noire: гиперкар, который в 2019 году построили в единственном экземпляре для неназванного коллекционера, впервые заметили на дороге. Снимки в Instagram опубликовал фотограф с никнеймом jct_carphotography.
Самый дорогой Bugatti впервые заметили на дороге
Фото: MotorMotor
La Voiture Noire остается самой дорогой моделью Bugatti, ее оценили в 11 миллионов евро (993 миллиарда рублей), а итоговая цена с учетом налогов составила 16,7 миллиона евро. Гиперкар представляет собой современную интерпретацию La Voiture Noire исторического Type 57 SC Atlantic, а узлы и агрегаты позаимствовали у Chiron.
В движение La Voiture Noire приводит 8,0-литровый W16 с четырьмя турбинами, выдающий 1500 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента, а пару ему составляет семиступенчатый «робот». Динамические характеристики гиперкара автопроизводитель не раскрывает, однако известно, что Chiron с аналогичной силовой установкой разгоняется до «сотни» за 2,4 секунды, а его максимальная скорость составляет 420 километров в час.
Предполагалось, что таинственным заказчиком уникального автомобиля стал бывший глава Volkswagen Фердинанд Пих, однако официального подтверждения этому нет.
Автоновости,Bugatti,Volkswagen,
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