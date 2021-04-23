Самый дорогой Bugatti впервые заметили на дороге

La Voiture Noire остается самой дорогой моделью Bugatti, ее оценили в 11 миллионов евро (993 миллиарда рублей), а итоговая цена с учетом налогов составила 16,7 миллиона евро. Гиперкар представляет собой современную интерпретацию La Voiture Noire исторического Type 57 SC Atlantic, а узлы и агрегаты позаимствовали у Chiron.

В движение La Voiture Noire приводит 8,0-литровый W16 с четырьмя турбинами, выдающий 1500 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента, а пару ему составляет семиступенчатый «робот». Динамические характеристики гиперкара автопроизводитель не раскрывает, однако известно, что Chiron с аналогичной силовой установкой разгоняется до «сотни» за 2,4 секунды, а его максимальная скорость составляет 420 километров в час.