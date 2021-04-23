Автоэксперт перечислил спорные моменты в новых ПДД

По его словам, правильным будет уделить внимание состоянию, например, автомобильных шин, контроль за которыми очень важен. В то же время не имеет смысла сосредотачиваться на видеорегистраторах, которые хотят разрешить устанавливать только за зеркалом заднего вида, либо позволить использовать зеркала-гибриды. Автоэксперт уверен, что такое нововведение не понравится автовладельцам, которые не захотят нести дополнительные траты.