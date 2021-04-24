На границе России и Казахстана образовалась гигантская пробка

Пограничная служба России требует обязательного предоставления «технологического прохода» для выявления запрещенных к провозу предметов и материалов. С этим и связана задержка транспорта.

Пробки на российско-казахстанской границе наблюдаются не впервые. Так, в прошлый раз таможенники столкнулись с наплывом желающих въехать на территорию РФ из-за национального праздника и покупками, связанными с ним. В марте 2021 года движение было остановлено из-за погодных условий.