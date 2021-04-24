На границе России и Казахстана образовалась гигантская пробка

Более 350 грузовых машин находятся на казахстанско-российской границе. Причина — усиление контроля со стороны России, сообщает пресс-служба пограничной службы КНБ республики.
«Пограничная служба КНБ республики Казахстан информирует, что вблизи пункта пропуска „Сырым“ наблюдается скопление грузовых транспортных средств на выезд из республики Казахстан — 350 автомашин. Аналогичная ситуация сложилась и в районе пункта пропуска РФ „Маштакова“ — более 400 автомашин, следующих из России в Казахстан», — приводит информацию ведомства РИА «Новости».
Пограничная служба России требует обязательного предоставления «технологического прохода» для выявления запрещенных к провозу предметов и материалов. С этим и связана задержка транспорта.
Пробки на российско-казахстанской границе наблюдаются не впервые. Так, в прошлый раз таможенники столкнулись с наплывом желающих въехать на территорию РФ из-за национального праздника и покупками, связанными с ним. В марте 2021 года движение было остановлено из-за погодных условий.