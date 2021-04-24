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Chevrolet Corvette Z06 получит атмосферный 625-сильный мотор

Motor.ru
3 часа назад
«Заряженная» версия суперкара Chevrolet Corvette с традиционным индексом Z06 получит атмосферный 4,2-литровый двигатель V8 мощностью 625 лошадиных сил, близкий по конструкции к мотору Blackwing.
Chevrolet Corvette Z06 получит атмосферный 625-сильный мотор
Фото: Chevrolet Corvette © GMChevrolet Corvette © GM
Как сообщает интернет-форум MidEngineCorvetteForum со ссылкой на журнал Wheels, компания Chevrolet работает над четырьмя новыми версиями среднемоторного суперкара Corvette: Z06, ZR1, Zora и E-Ray. «Заряженная» модификация Z06 будет оснащаться 4,2-литровым атмосферным двигателем V8 с двумя верхними распределительными валами, который по конструкции близок к 4,2-литровому битурбомотору Blackwing от седана Cadillac CT6-V и способен раскручиваться до 9000 оборотов в минуту. Его будут собирать на той же производственной линии, что и ушедший на пенсию двигатель Blackwing, а мощность атмосферного агрегата составит 625 лошадиных сил.
В пару к новому мотору установят восьмиступенчатую автоматическую коробку передач, которую перекалибруют с учётом более высокой мощности. Chevrolet Corvette Z06 также будет отличаться от стандартной версии агрессивным аэродинамическим обвесом, более широкими шинами, модернизированной выхлопной системой и спортивной подвеской, а также электронноуправляемым задним дифференциалом. Дебют Corvette Z06 запланирован на 18 июля 2021 года — ровно через два года после дебюта стандартного «Корвета» восьмого поколения.
Автоновости,Cadillac,Chevrolet Corvette,Chevrolet,
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