Chevrolet Corvette Z06 получит атмосферный 625-сильный мотор

Как сообщает
интернет-форум MidEngineCorvetteForum со ссылкой на журнал Wheels, компания Chevrolet
работает над четырьмя новыми версиями среднемоторного суперкара Corvette: Z06, ZR1, Zora и E-Ray. «Заряженная» модификация Z06 будет оснащаться 4,2-литровым атмосферным двигателем V8 с двумя верхними распределительными валами, который по конструкции близок к 4,2-литровому битурбомотору Blackwing от седана Cadillac
CT6-V и способен раскручиваться до 9000 оборотов в минуту. Его будут собирать на той же производственной линии, что и ушедший на пенсию двигатель Blackwing, а мощность атмосферного агрегата составит 625 лошадиных сил.