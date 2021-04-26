Новые правила Euro NCAP: в чем таится подвох

В 2021 году Euro NCAP протестировал три новых Volkswagen
, два – Dacia
, а один – Polestar. Пять звезд вручили ID.4, Cupra Formentor, Enyaq и Polestar 2, набравшие лишь 80% в ведущих тестах, тогда как Logan и Sandero от Dacia – только 60% и две звезды. Майк Резерфорд удивлен, отчего организация не присвоила первым по четыре звезды, а вторым – по три. В ответ Euro NCAP заявили, что это якобы сложнее, так как баллы взвешенные и могут увеличиваться или уменьшаться согласно новым принятым стандартам.