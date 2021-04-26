Новые правила Euro NCAP: в чем таится подвох

Недавно Euro NCAP изменил способы оценивания безопасности транспортных средств. Автоэксперт Майк Резерфорд отметил, что они уже не так хорошо могут позволить оценить уровень безопасности автомобилей.

После изменения стандартов в Euro NCAP большую роль стали играть опции предупреждения ДТП, то есть электронные технологии.

Европейская программа теперь намерена учитывать значимость подобных инноваций, принимая во внимание их оценки при составлении пятизвездочных рейтингов.

В сообщении организации говорится, что значение звезд стало другим, но в итоге полноценно сравнить безопасность новых машин, которые были разбиты в конце 2010-х годов, оказалось невозможно.

Прежде недорогие транспортные средства сравнительно просто получали пять звезд. В настоящее время эксперты оценивают как саму безопасность пассажиров, так и работу электронных механизмов безопасности, но ими оборудованы далеко не все модификации.

Ранее максимального показателя от Euro NCAP удостоился Ford Fiesta 2000-х и 2010-х годов, но, к примеру, в этом году новый и прекрасно показавший себя Sandero разбился на две звезды, хотя вряд ли он хуже американской машины, если брать его механическую составляющую.