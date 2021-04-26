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В чем подвох новых правил Euro NCAP

Car.ruиещё 1
2 часа назад
Недавно Euro NCAP изменил способы оценивания безопасности транспортных средств. Автоэксперт Майк Резерфорд отметил, что они уже не так хорошо могут позволить оценить уровень безопасности автомобилей.
Новые правила Euro NCAP: в чем таится подвох
Фото: Car.ruCar.ru
После изменения стандартов в Euro NCAP большую роль стали играть опции предупреждения ДТП, то есть электронные технологии.
Европейская программа теперь намерена учитывать значимость подобных инноваций, принимая во внимание их оценки при составлении пятизвездочных рейтингов.
В сообщении организации говорится, что значение звезд стало другим, но в итоге полноценно сравнить безопасность новых машин, которые были разбиты в конце 2010-х годов, оказалось невозможно.
Прежде недорогие транспортные средства сравнительно просто получали пять звезд. В настоящее время эксперты оценивают как саму безопасность пассажиров, так и работу электронных механизмов безопасности, но ими оборудованы далеко не все модификации.
Ранее максимального показателя от Euro NCAP удостоился Ford Fiesta 2000-х и 2010-х годов, но, к примеру, в этом году новый и прекрасно показавший себя Sandero разбился на две звезды, хотя вряд ли он хуже американской машины, если брать его механическую составляющую.
В 2021 году Euro NCAP протестировал три новых Volkswagen, два – Dacia, а один – Polestar. Пять звезд вручили ID.4, Cupra Formentor, Enyaq и Polestar 2, набравшие лишь 80% в ведущих тестах, тогда как Logan и Sandero от Dacia – только 60% и две звезды. Майк Резерфорд удивлен, отчего организация не присвоила первым по четыре звезды, а вторым – по три. В ответ Euro NCAP заявили, что это якобы сложнее, так как баллы взвешенные и могут увеличиваться или уменьшаться согласно новым принятым стандартам.
Автоновости,Ford Fiesta,Dacia,Volkswagen,
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