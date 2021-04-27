Volkswagen анонсировал дебют первого «горячего» электрокара

Компания Volkswagen готовится представить самую мощную модель из электрической линейки ID — «заряженный» ID.4 с приставкой GTX к названию. Чтобы подогреть интерес к новинке перед дебютом, который состоится 28 апреля, производитель опубликовал в твиттере финальный тизер и раскрыл некоторые подробности.

Фото: © Volkswagen / Twitter © Volkswagen / Twitter

На коротком видео видны полностью светодиодные фары и фонари ID.4 GTX с трехмерным рисунком, которые в точности повторяют оптику стандартного кроссовера. Далее на кадрах засветились воздухозаборники переднего бампера и часть передней панели с красной прострочкой. Скорее всего, такое оформление будет доступно только для «горячей» модификации.

Вместе с тизером немецкая марка также раскрыла информацию об энергопотреблении ID.4 GTX. По паспорту оно составляет от 18,1 до 19,8 киловатт-часа на 100 километров пути в комбинированном режиме по циклу NEDC, что ожидаемо выше, чем показатели обычного ID.4: от 16,2 до 16,9 киловатт-часа.

GTX-версия получит дополнительный мотор на передней оси и полный привод. По предварительным данным, суммарная отдача двух двигателей электрокара составит 306 лошадиных сил. С такой установкой кроссовер сможет разгоняться с места до 100 километров в час за 6,2 секунды – на 2,3 секунды быстрее, чем стандартный ID.4. Однако ID.4 GTX уступит по показателю запаса хода, который у обычного кроссовера достигает 520 километров.

Volkswagen ID.4 GTX / Twitter